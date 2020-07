La utilidad política que genere al gobierno de la 4T el enjuiciamiento del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA y el ex gobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE, será un catalizador que precipite la alianza electoral PAN-PRI, de cara a las elecciones del 2021.

El hecho de que el gobierno federal busque ir tan lejos como se pueda en el castigo de todos los involucrados en la trama que causó quebranto a las finanzas del país, lo cual es plausible, anticipa que el largo brazo de la Ley podría alcanzar no solo al ex presidente priista ENRIQUE PEÑA NIETO, sino también a los ex legisladores federales del PRI y del PAN que aprobaron la Reforma Energética peñista, ahora que LOZOYA “hablará” como Testigo protegido del escándalo Odebrecht, versión México.

DUARTE, quien también habría desviado recursos públicos para financiar campañas políticas, tal como presumiblemente lo hizo LOZOYA al apuntalar la campaña presidencial de PEÑA NIETO, podría ‘descorrer’ la cortina que esconde el uso de recursos públicos con fines partidistas.

Solo para dar una idea del ruido que provocará en el país el enjuiciamiento de LOZOYA [para no hablar del escándalo DUARTE], el líder morenista del Senado RICARDO MONREAL, acuñó un enunciado bastante gráfico: “será un terremoto que levantará muchas de las ruinas del pasado”.

Ante el amago virtual de la 4T sobre políticos del PRI y del PAN -¡y de Morena!, ahí tiene usted al gobernador de Puebla, quien fungía como líder del Senado cuando el escándalo-, voces de alerta como la del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, advierten que vienen represalias, por lo que envió un mensaje muy claro al gobierno del centro:

“Todo aquello que vaya en perjuicio de los tamaulipecos, lo voy a señalar; yo no he cambiado mi discurso, así ha sido. Pero, si nos están recortando el presupuesto; si ya no están apoyando al campo tamaulipeco, y peor aún, si nos están frenando proyectos productivos, como la energía eólica, lo vamos a señalar”.

La sospecha de que el gobierno de la 4T busca capitalizar los casos de LOZOYA y DUARTE para ‘pertrechar’ a los candidatos de Morena rumbo al 2021, ha reactivado los diálogos pro alianza PRI-PAN.

La lucha será en territorio.

Más allá de las cubetadas de lodo que salpiquen esos casos sobre PRI y PAN, sus bases militantes se mantienen fuertes y unidas en Tamaulipas, y ante el acoso de la 4T, ya prepara sus herramientas de campaña para resolver en territorio el reto electoral que plantea el 2021.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que la Presidente Municipal, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, entregó al personal médico de la Clínica 15 del IMSS, 800 overoles bioprotectores, 4 Mil 400 cubrebocas KN95, 100 caretas protectoras, 1000 pares de guantes de látex y 100 litros de gel antibacterial, para prevenir el contagio de Coronavirus.

Los insumos médicos que la Alcaldesa de Reynosa llevó a los Héroes de la Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, son donaciones periódicas del Gobierno Municipal, que desde el inicio de la pandemia por COVID-19, ha entregado al Hospital General, Materno Infantil, 270 de Especialidades, y como en esta ocasión al 15, 33 y 40.

Debido a la alta tasa de contagio, la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, propuso que a los 10 Millones de Pesos destinados para este programa, se sumaran otros 5 Millones, propuesta que fue aprobada en el Cabildo, por unanimidad, para que todos, quienes están luchando por la vida de los reynosenses, reciban los insumos médicos necesarios para protegerse.

La Alcaldesa de esta ciudad hizo entrega de este invaluable apoyo, a la Directora, Doctora PATRICIA AMADOR, en compañía del Lic. HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, Secretario Técnico del Gobierno Municipal y de miembros del Cabildo de Reynosa.

Lo que nos recuerda que el Programa Emergente de Canasta Básica, que el Gobierno Municipal que preside la Doctora MAKI ORTIZ aplica el beneficio en más de 150 colonias, llevando alimentos, optimismo y esperanza a las familias reynosenses de mayor carencia económica, durante esta pandemia de COVID-19, pagando el Ayuntamiento la mitad de los 500 Pesos de despensa que adquieren, recibió el apoyo comunitario.

La señora MARÍA CECILIA, habitante de la colonia Burocrática, por ejemplo, agradeció al Gobierno Municipal el apoyo con el pago del 50% de su adquisición de productos de primera necesidad, en el módulo sobre ruedas, «A mi me parece muy bien el programa que trae el Municipio con DICONSA porque me beneficia con mis víveres, para la casa por esta situación que estamos viviendo».

De otro lado, el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS, lanzó nuevamente un llamado enérgico a la población a mantenerse responsable en su casa para evitar la propagación del virus Covid-19, ya que a pesar de las medidas establecidas en la Jornada de Sana Distancia, como el cierre temporal de negocios, trabajo a distancia, Doble hoy No circula, restricción de movilidad, entre otras medidas, hay ciudadanos que no son responsables.

Señaló que estamos en un periodo de aumento acelerado, exponencial del número de casos, al grado de que ya hemos rebasado los mil contagios, y aunque el crecimiento es muy acelerado , todavía tenemos la oportunidad de frenar los contagio.

“Nuevamente, quédate en casa, si no tienes a que salir no lo hagas, ya rebasamos los mil contagiados y estamos muy cerca de llegar a los 100 decesos de personas que han perdido la lucha contra el Covid-19, si no creen en el virus no sé qué más tenga que pasar para que crean”, enfatizó.