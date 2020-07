El avionzote de la Presidencia de la República que se rifa y se vende al mismo tiempo,

tareas que dirige y controla el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no da color,

ni para atrás ni para adelante, lo que debemos de reconocer todos los mexicanos es la

gran habilidad y destreza del mandatario nacional para chiflar y comer pinole al mismo

tiempo.

El primer manotazo se los dio a los más de 100 empresarios que invitó a una cena de

lujo donde el platillo fuerte fueron tamales de chipilín, obviamente al estilo Tabasco,

evento en el que les hizo firmar una carta compromiso para participar de manera

voluntaria en la compra de billetes para la rifa del majestuoso avionzonte, docuemento

en el que se comprometían a apoyar el sorteo de la Loteria Nacional el próximo 15 de

Septiembre, con montos que iban de los 20 a los 200 millones de pesos.

“Fueron los tamales más caros de mi vida”, dijo Bosco de la Vega. Presidente del

Consejo Nacional Agropecuario (CNA), al ser entrevistado por Tele Fórmula.

Miguel Rincón, presidente de Biopapel y compadre de AMLO, dijo que apoyará con

muchos “cachitos” de lotería. En contrapunto Carlos Peralta, presidente y director del

Grupo IUSA, dijo que “el había asistido solo para escuchar al presidente”.

Francisco Cervantes, presidente de CONCAMIN, dijo que “podría ser que hubiera

condonación de impuesto (por el apoyo a la rifa), aunque –aclaró– que eso todavía se

va a platicar. Por cierto el presidente anunció que pediría a los hombres de negocios

que ayuden a su causa comprando en total cuatro millones de billetes, para que los

entregue a sus trabajadores o los usen en promociones de sus tiendas o empresas.

Creemos que lo más interesante viene después de esto, ya que el presidente López

Obrador dijo que se ha avanzado mucho en la venta de los billetes de la Loteria para

la rifa del valor del avión presidencial TP-01, previendo incluso que se van a vender en

su totalidad los 6 millones de “cachitos” que se han distribuído en todo el país, como lo

comentó el pasado 2 de julio.

Pero inexplicablemente 10 días después el mandatario nacional, como con cierta pena

dijo que a dos meses de que se celebre la rifa del valor del avionzote, porque primero

era el avión, pero der sorpresiva y sin cosultar a nadie cambió la pichada, y apenas se

ha vendido el 22.5% de los seis millones de “cachitos”, por lo que llamó a los

mexicanos a que apoyen al gobierno federal en la compra de billetes “de la rifa de la

lujosa aeronave”, por fín en que quedamos.

Por cierto desde que éste mitote de la rifa del avionzote, que no le gustó a Lopez

Obrador porque no va con su personalidad, López Obrador a declarado a los medios

de información que han salido varios compradores de la nave que le heredó su

antecesor Enrique Peña Nieto, pero los prospectos dejaron los rayones, ya que no le

llegaron al precio y AMLO decidió no aceptar menos del monto en fue evaluado en

Estados Unidos, estamos hablando de 130 millones de dólares, esto es la mitad del

original del avión.

Uno de los “posibles”, dijo, era Donald Trump, pero la pensó dos veces y no le entró,

luego se habló que un jeque árabe, pero, pero, pero, también sacó su veinte al que el

resto de los demás prospectos.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)

dio a conocer que desde abril se recibió una oferta para la compra del avión

presidencial TP01 por 120 millones de dólares (dos mil 697 millones de pesos) en

efectivo y parte en equipo médico.

El funcionario dijo que por motivos de confidencialidad no puede dar más detalles ,

pero señaló que se sigue con el proceso de compra. Por eso llegó a presidente

Andrés Manuel López Obrador, porque tiene pico, rollo y algo de audacia, no por otra

cosa.

Bien podemos decir, como periodistas y analistas políticos, que en guerra desatada

por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de las

energías limpias, el Gobierno de Tamaulipas precursor y pionero en nuevas

tecnologías para la generación de energía eléctrica, se vuelve a colocar otra medalla

más en el pecho por el triunfo que obtuvieron los gobiernos de Jalisco y Colima al

conseguir que el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, haya concedido dos nuevas

suspensiones para mantener paralizada la entrada en vigor del acuerdo de la CENER

que impide la entrada de energías renovables al país.

Con ésta dos, suman ya cuatro las suspensiones concedidas por el ministro Aguilar

contra la política energética de la 4T, que dificulta el ingreso de energías renovables

al país. De las primeras dos suspensiones una fue para la Comisión Federal de

Competencia Económica (COFECE) y la otra del Gobierno de Tamaulipas.

Que entre los genios que asesoran o iluminan al mandatario no habrá alguno de ellos

que se haya percatado ya desde hace rato que el reclamo en contra de México por la

política energética impuesta por el mandatario nacional, es mundial, lo que como lo

acaban decir en España decisiones de ese calibre yo ayudan a atraer inversionistas

de otros países. Podríamos apostar a que a la larga y a corta éste pleito lo va a perder

ya sabes quién.

Por cierto las grandes empresas españolas con intereses en México se hayan cada

vez más preocupadas por la deriva del presidente Andrés Manuel López Obrador y su

empeño por rediseñar el mapa de las inversiones foráneas para acabar con el

favoritismo de anteriores gobiernos.

Los contínuos ataques del Mandatario a energéticas y constructoras ibéricas por su

modus operandi enfrían los ánimos inversionistas y aplazan indefinidamente los

proyectos de expansión de las multinacionales asentadas en el país.

Por cierto en el marco del “Seminario Diálogo entre Pares”, organizado por la UAT, la

directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.,

Dra. María Elena Barrera Bustillos, dictó la charla “Evaluación del Proceso de

Aprendizaje ante la Virtualidad.

Durante la ponencia desarrollada de manera remota, habló de los retos que habrá de

enfrentar la educación superior en México, ante el COVID-19 y la nueva normalidad.

Uno de los retos –dijo– es el manejo de las tecnologías, no solo en el sentido extricto

del uso virtual en la docencia, sino del aterrizaje de programas que responsan a las

necesidades de los nuevos escenarios.

“Nos presenta muchas áreas de oportunidad, ante ésta crisis, lo que tenemos que

hacer es innovar, es buscar una solución”, remarcó.

“El COVID-19 nos ha cambiado el camino del mundo y la crisis actual no hace más

que reforzar la idea de que se necesitan profesionales que puedan enfrentar,

gestionar y anticiparse ante un contexto de incertidumbre”, apuntó.

“La percepción que tenemos del mundo y de nuestra propia vida se ha visto afectada,

por eso tenemos que estar comprometidos en generar la excelencia educativa que

México necesita, aquella que estimule a nuestros estudiantes a contribuír en el

desarrollo exponencial de un futuro mejor”, dijo la Dra. Barrera Bustillos.

