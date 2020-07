Nuevo Laredo, Tamaulipas, 7 de Julio de 2020.- Personal de Protección Civil y Bomberos (PCyB) informa a viajeros que ingresan a Nuevo Laredo por el filtro del Kilómetro 26, de las medidas en prevención del Covid-19, para que tomen decisiones pertinentes acordes a la nueva realidad cuando estén en la ciudad, como el uso del cubreboca, guardar la sana distancia, ‘Doble Hoy no Circula’, no salir de casa después de las 10 de la noche, entre otras.

El titular de la corporación Omar Enríquez Sánchez, dijo que a los visitantes que ingresan en automóvil se les pregunta si van de paso hacia Estados Unidos, o si su propósito es quedarse en Nuevo Laredo.

En este último, se les invita a respetar el programa ‘Doble Hoy no Circula’, y si el vehículo tiene la terminación numérica en la placa que no circula en ese día, se le notifica estacionen su coche al llegar a su destino y no moverlo hasta el siguiente día, para evitar que la autoridad competente les llame la atención.

Agregó que durante el fin de semana recién concluido, revisaron a más de 15 mil personas; 3 mil 875 corresponden a pasajeros en 280 autobuses y cerca de 12 mil personas más en 5 mil 100 vehículos, a quienes se les revisó temperatura, se les hizo preguntas para determinar si presentan algún síntoma de Covid-19 y se notificó el uso obligatorio de cubrebocas las 24 horas.

Refirió que «afortunadamente no hemos tenido ninguna persona con síntomas, tenemos muy buena coordinación con las demás autoridades que colaboran y en caso que se llegase a detectar un paciente con sintomatología, de inmediato se detiene el vehículo y se pone a los ocupantes en resguardo para que los verifique personal del Sector Salud».

Agregó que el presidente municipal Enrique Rivas les instruyó a no bajar la guardia, por lo que el personal de PCyB continuará trabajando coordinados con autoridades estatales y federales para evitar el ingreso de personas con Coronavirus.