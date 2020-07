Duelo por la enfermedad y/o muerte de una mascota

¡Hola! Recibe mis muy afectuosos saludos y también mis deseos de enorme bienestar para ti y tus

seres amados.

Alusivo al título de este texto, te comento que “Champi” es la forma abreviada y cariñosa de nombrar

a un hermoso cachorro de raza pequeña, cuyo nombre en realidad es “Campeón”.

“Se llama así porque a pesar de ser chiquito, es elegante, tiene presencia y camina con mucho estilo,

como un ganador”, es el decir de una de las niñas que meses atrás recibieron en su casa a Champi y

a otros tres cachorros de su camada.

En el hogar en cuestión, son seis las personas que viven, cuatro de ellas, son chicas cuyas edades

oscilan entre los seis y los catorce años de edad, quienes han cuidado minuciosamente a los perritos

desde que eran muy pequeños y les han tomado un enorme cariño, un gran amor.

Quizás expresado con palabras diferentes, todos coincidían en una percepción sobre sus mascotas:

“¡son parte de nuestra familia!”.

Tuve la oportunidad de estar en su casa (y agradezco encarecidamente las deferencias recibidas), dado

que fui llamado para realizar intervención tanatológica con dos de las niñas, dado lo que te sigo

relatando.

Resulta que una tarde, de modo muy acorde a su amor por los animales, aceptaron gustosamente

cuidar a un perro de raza grande, “Visitante” es el nombre que usaré para tener un modo de referirme

a él.

Todo iba marchando en calma, hasta que Dulce, una de las niñas, de doce años de edad, emitió gritos

aterradores.

“Visitante” tenía a Champi en su boca: mordiéndolo con fuerza, moviéndolo intensamente,

sacudiéndolo bruscamente y, pese a los esfuerzos de la niña, no lograba que lo soltara.

Fue tal su desesperación, que Dulce peleó con el perro hasta lograr, prácticamente arrancándoselo,

que “Visitante” dejara libre a Champi.

Ya para entonces su hermana mayor, Mabel de catorce años, quien descansaba en su recámara en la

planta alta, llegó corriendo para tomar en sus manos a Campeón, que iba desangrándose, y llamó a su

padre para que pronto hicieran algo, para buscar rápidamente atención médica para su herido amigo.

Dulce permaneció en casa, llorando desconsoladamente, golpeando reciamente objetos que estaban a

su alrededor, vociferando desaforadamente, repitiendo una y otra vez que se sentía muy mal, que

tenía la culpa de lo sucedido, pidiéndole a gritos perdón a Champi, entre otras cosas, porque había

permitido que estuviera junto a ese perro tan grande, por “descuidarse” y dejar que su amado amigo

fuera lesionado.

Transcurrido un tiempo, que le pareció prolongadísimo a Dulce, llegaron Mabel y su padre con

Champi, sedado, muy lastimado y lamentablemente con un pronóstico poco halagüeño respecto a su

probabilidad de vivir, estando latente el hecho de que quedara casi sin movimiento por las intensas

heridas que sufrió.

Además de ello, el médico habló de que tal vez sería necesario el tener que “dormir” a Campeón, si

su evolución no fuera favorable.

Esa noche, fue evidente para sus padres que Dulce prácticamente no pudo dormir, y aunque ellos no

se percataron, su hija mayor tampoco pudo hacerlo, sólo que ella estuvo acallando su dolor,

guardando en silencio su profunda angustia y su enormes desesperación, enojo e impotencia.

Me queda muy claro que en esa vivencia hubo una enorme cantidad de momentos sumamente

traumáticos para todos los integrantes de la familia.

Tal vez Dulce y Mabel fueron quienes estuvieron más próximas en los momentos del suceso, sin

embargo, los seis aman a sus perritos, para todos es trascendental y muy significativo lo que le estaba

pasando a Campeón.

Todos ellos transitaban ya por un proceso duelo, dada la pérdida de la salud de su mascota.

Todos sufrían profusamente, entre otros aspectos, por imaginar cómo se sentían los hermanos de

Champi, sumamente preocupados también ante el probable fallecimiento de éste, porque ese hecho

era inminente, dado que aunque aún no ocurría el deceso, quizás sus mentes ya estaban (como suele

suceder) anticipando el momento de un devastador desenlace.

Fue hasta dos días después del incidente, cuando Dulce y Mabel abordaron el tema en sesión

tanatológica; narrando detalladamente lo que cada una quiso contar sobre lo acontecido; dándose

libremente permiso de llorar sintiendo lo requerido, contactando vía la expresión oral, con todas las

pérdidas que representaba lo ocurrido, el estado de salud de Champi, así como su posible muerte.

En dicha sesión, las dos niñas también lograron resignificar la cruenta experiencia, dándose cuenta

de lo que de ella hubieron aprendido; agradeciendo a Champi todo lo que ha aportado a su vida,

descubriendo positivamente lo que cada de una de ellas es capaz de hacer ante ese doloroso escenario:

afrontando, resolviendo, decidiendo, perdonándose y perdonando a quienes era necesario, entre ellos

a “Visitante”.

“Eres un perro y sé que no lo hiciste a propósito, nada más seguiste a tu instinto. De todo corazón:

¡yo te perdono!”, citó casi textualmente Dulce, en un llanto ya mucho más sosegado casi para finalizar

aquella sesión.

Algo más: aún en vida Campeón, las niñas se despidieron de él por ese momento, ¡sólo por ese

momento!, para avanzar sustancialmente (estoy convencido de ello) en la elaboración de su proceso

de duelo.

Destaco que, en una pérdida, es sumamente relevante el significado de lo que se ha dejado de tener.

Aunque para otras personas sea intrascendente o quizás hasta absurdo el hecho de que duela tanto, de

que se sufra a tal magnitud por algo o por alguien que ya no está, quizás expresando algo así como:

“es una cachucha como cualquiera, mijo”; “es mucho el teatro que haces sólo porque dejaste de ir a

jugar fútbol, hermano”; “ese muchacho no te convenía, hija, hay muchos mejores que él”; “en ese

trabajo ni te pagaban bien, papá”; o en el caso que hoy te he relatado -obviamente desde un referente

muy distinto al de la familia en comento- alguien pueda pensar: “es sólo un perro”.

A lo que yo me permitiré decir, nada más imaginando lo que alguno de sus integrantes pueden

responder: sí, efectivamente sólo es un perro, pero es mi gran amigo… es Champi… ¡es Mi Campeón!

Me despido de ti, por este momento, con fe y esperanza en Dios de que pronto, muy pronto, nos

volveremos a encontrar.

¡Un afectuoso abrazo y Bendiciones!