El presidente voló por fin a Washington, a que va solo él y su ego lo sabe,

quizá también el presidente Trump, lo sabe, pero nosotros los mexicanos,

aún no sabemos a qué va. Y las explicaciones del canciller, Marcelo Ebrard;

no convencen a nadie, incluso ni a sus seguidores más férreos.

La pandemia del Covid-19, trazo muchos caminos desconocidos para los

mexicanos; los únicos que caminan en camino contrario, son las autoridades

federales, los estados y municipios en México, están solos, en este momento,

porque al presidente López Obrador, le interesa más ayudarle a Trump, en su

reelección, que cumplir los protocolos marcados por la OMS, en esta

contingencia sanitaria.

Primeramente el presidente López Obrador, tuvo o tiene que hacerse la

prueba del coronavirus, para poder entrar a la Casa Blanca y al despacho

Oval, es un protocolo que no tiene negociación, como el presidente mexicano

pensaría; y si así fue entonces el presidente, contrario a sus palabras como

siempre, tuvo que someterse a las reglas de Estados Unidos, cuando todos

los mexicanos, hemos visto como rotundamente se ha negado a hacerse las

pruebas del Covid, sin reserva y cuidado alguno, recorre el país en su giras,

sin respetar ningún protocolo sanitario.

En todos estos días, nunca hubo una respuesta coherente a que iba el

presidente a Washington, que va apuntalar el Tec-Mec, que ya está en

operación, desde hace algunas semanas; otra versión es que iba a darle las

gracias por los ventiladores que Estados Unidos, vendió a muy buen precio en

la esta contingencia, que tampoco, es una respuesta validad, si tampoco fue

ningún regalo, se pagaron a precios de oro.

También aseguro que iba a la Casa Blanca, a tratar temas de narcotráfico y

tráfico de armas, algo de lo que el presidente no tendría mucho que decir,

siendo este año, uno de los más violentos y de conceder a los carteles

prerrogativas que jamás pensaron tener. Y seguramente de eso tampoco será

el tema de la reunión.

Nunca antes de subir al avión de Delta, nunca AMLO, dio una explicación

valida, saco la vuelta, anduvo rodeando las preguntas, pero nunca fue

preciso, en sus respuestas y a que iba a la Washington. Lo único seguro es

que con los viajes comerciales el presidente está acumulando puntos para

posteriores vuelos.

Lo cierto, cierto, es que López Obrador, fue a Washington, a favorecer al

presidente Trump, en esta campaña de reelección, y que el voto latino y en

particular de los mexicanos, se alinee con las pretensiones reeleccionistas del

presidente norteamericano, las encuestas no favorecen al habitante de la

Casa Blanca, y necesita aliados, aunque estos aliados, no sean muy gratos

para Washington.

Respeto, omisión y sumisión, son cosas muy distintas, y el presidente aparte

de las mañaneras, de sacarle la vuelta y no decir a que va a Washington,

tendrá que pagar el costo de sus actos, y esos se pagan tarde o temprano. Y

las respuestas de los demócratas, no se dejarán esperar.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás.

Reynosa sigue en el centro de la pandemia, la ciudad está colapsada por el

virus, la responsabilidad ciudadana, sigue siendo una de las principales

consecuencias del alto brote de contagios; y las medidas adoptadas el pasado

fin de semana, el cierre de centros comerciales, fue una atinada decisión,

porque se bajó el índice de contagios de manera contundente.

La alcaldesa del municipio, Maki Ortiz, ha sido constante en sus

aseveraciones, para no bajar la guardia, y seguir con la Sana Distancia; a

continuar con las medidas, a no bajar la guardia y seguir con los protocolos

higiénicos marcados por la secretaria de salud.

Ayer también se dio la entrega de insumos médicos a héroes de la salud,

guantes, cubre-bocas, batas, gel antibacterial, mascarillas y demás productos

necesarios, para los trabajadores de la salud, que son el ejército blanco que

lucha, en este momento para salvar vidas en todos los niveles de la medicina

en Reynosa.

El agradecimiento de los héroes blancos, fue estimulante, la alcaldesa es

también médico de profesión, y la sensibilidad se hace presente en cada una

de sus acciones, que han favorecidos decenas de miles reynosenses en esta

contingencia sanitaria.

