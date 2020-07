México, 16 de Julio 2020. Marcel Ruiz dejó Gallos Blancos de Querétaro como una de las promesas en desarrollo de la Liga MX, elemento que perfilaba su andar en selecciones menores, aunque tuvo que ajustarse al parón por el brote de coronavirus, que llevó a la cancelación de Tokio 2020, por lo menos este año.

🗣"UN ENTRENADOR MUY INTENSO QUE SIEMPRE PIDE CONCENTRACIÓN"#FSRadioEnCasa Marcel Ruiz así describió a Pablo Guede, quien ahora es su técnico en Xolos de Tijuana: pic.twitter.com/7iSD1G3yhk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 16, 2020

Sin embargo, Ruiz no pierde de vista su objetivo y, ahora con Xolos de Tijuana, tratará de apuntalar su carrera, bajo el mando de Pablo Guede.

«El año pasado teníamos varios torneos, pero desafortunadamente por esta situación no pudimos disputar ninguno de ellos; ahora queda trabajar a tope para que vuelva a entrar en una convocatoria y disputar los Juegos Olímpicos y, en un futuro, siempre he dicho que me gustaría ir a Europa y ojalá que se pueda»…