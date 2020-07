Diez años sin Rodolfo

Cuando mataron a Rodolfo Torre Cantú la clase política tamaulipeca se cimbró, pero donde pegó más fuerte fue al interior de su partido que desde entonces también comenzó a morir. La noche previa a la designación de candidato sustituto para gobernador se instaló una sala de prensa en un local adjunto al edificio sede del PRI donde decenas de periodistas platicaban, protestaban y especulaban sobre el personaje que abanderaría la causa. Ante varios periodistas comenté tímidamente que podría ser el hermano Egidio y unos voltearon a verme con sorpresa, otros con incredulidad y unos más con enojo. Los comprendí porque eran muy cercanos al difunto y esa noche me fui a la cama con la certeza de que yo había soltado una de las muchas tonterías que pensamos los reporteros cuando carecemos de datos.

En las horas siguientes una caravana de lujosas camionetas llevó a los personajes que decidían y se acabó el misterio confirmando la barbaridad que yo había dicho pues Egidio Torre Cantú concluyó la campaña de su hermano y se alzó con la victoria electoral que el tricolor ya tenía en la bolsa gracias al esfuerzo del también llamado médico de los pobres. Rememoro aquí, diez años después, que yo creí que Egidio sería el indicado y, aunque eso no me llena de orgullo, sigo creyendo que al PRI no le quedó de otra pues, como lo he afirmado en otros textos, en México los partidos políticos tienen tantas reglas internas que cuando ocurren desgracias carecen de cuadros políticos que reúnan los requisitos. Así pues, el hermano de Rodolfo fue gobernador por dos razones principales: a) reunía el requisito de elegibilidad y, b) como fraterno podría captar el mayoritario voto emocional.

Decía antes que con la muerte de RTC su partido comenzó a morirse y no tengo que argumentar mucho porque casi todos sabemos que las siguientes elecciones para gobernador las ganó con amplia mayoría el actual ejecutivo Francisco García Cabeza de Vaca. Políticos y analistas, algunos muy amigos del difunto, se han empeñado en restarle méritos al actual gobernador diciendo que le entregaron el cargo a cambio de impunidad para Egidio. Esa hipótesis me parece poco lógica porque quien tenía cuentas pendientes con FGCV era Eugenio Hernández Flores quien ahora “casualmente” está en la cárcel. El hermano de Rodolfo puede tener muchos defectos, pero tonto no es y lo demostró en su sucesión gubernamental de terciopelo. Quizás Egidio no haya sido un buen gobernador, pero nadie puede negar, ni siquiera el actual mandatario, que Egidio es un buen exgobernador.

EN UN COMUNICADO enviado por Abel Castillo se dice: Priistas que integran el Comité Directivo Estatal y del Comité Directivo Municipal de Victoria del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por el dirigente estatal Edgar Melhem Salinas, depositaron ofrenda floral y montaron guardia de honor por el décimo aniversario luctuoso de Rodolfo Torre Cantú, ex candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas. A nombre de los priistas que conforman la estructura estatal y municipal, reconoció la fecha especial en la que se recuerda, los ideales, los principios y los valores familiares del ex abanderado a la gubernatura.

“Recordamos a 10 años de su partida a Rodolfo Torre Cantú, quien fue un gran amigo, líder, padre de familia y servidor público. Su legado sigue vigente; hoy más que nunca su mensaje de “daré todo mi esfuerzo y más” hay que asumirlo ante las condiciones adversas. junto a mis compañeros del PRI Tamaulipas, y cuidando todos los protocolos de salud, hacemos guardia de honor y lo recordamos con el cariño de siempre”, subrayó. En la misma ceremonia por el décimo aniversario luctuoso del priista tamaulipeco, los integrantes del Comité Directivo Estatal y del Comité Directivo Municipal, recordaron también a Enrique Blackmore Smer.

EMS convocó a las nuevas generaciones de priistas de Tamaulipas, a seguir manteniendo ese principio de ver a Rodolfo Torre Cantú como una figura ejemplar y transmitir su mensaje, sus ideales y del ejemplo de ser un buen priista que ayudaba a los tamaulipecos. El simbólico evento se desarrolló en la explanada principal del CDE, en Ciudad Victoria, al que asistió el Secretario de Organización Carlos Solís Gómez; Nabor Etienne Goytortúa, Secretario de Finanzas; el presidente del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Helores Emilio Grimaldo Hernández y el presidente de la Fundación Colosio, filial Tamaulipas, Horacio Reyna Guerra, entre otros. Por el Comité Directivo Municipal de Victoria, asistió su presidente Horacio Reyna de la Garza y Lizbeth Márquez Castro, dirigente municipal en Victoria del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.

CON EL NUEVO paquete de leyes incorporadas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se continuará garantizando el acceso preferencial de México al mercado más grande del mundo, además de brindar certidumbre para la inversión y el empleo. Se modernizan las directrices del TLCAN, se fortalece la competitividad y se establecen reglas innovadoras para nuevas formas de hacer negocios, afirmó el Senador Américo Villarreal Anaya.

El legislador Tamaulipeco, menciona que estas leyes contienen nuevas disposiciones que actualmente no están contempladas en la Ley de Propiedad Industrial, para salvaguardar las creaciones del intelecto humano orientadas a un fin comercial o industrial, representar un avance en materia de protección a los derechos de propiedad intelectual mediante el combate a la piratería, uno de los compromisos asumidos por México en el T-MEC, es la protección a los derechos de propiedad intelectual que adopta el enfoque de la calidad en los procesos productivos y de servicios, creando el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, entre otras, destacó.

AVA explicó que son seis nuevas leyes aplicadas al T-MEC, en la que destaca, la Nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en la cual se realizó adecuaciones para fortalecer la Industria Farmacéutica Nacional, para contar en forma más rápida con la fabricación de medicamentos de ahorros para la atención de la salud por parte del Gobierno, y para toda la población como gasto de bolsillo, y así mismo, se aprobó el acuerdo de protección del medio ambiente que sujetará todo este desarrollo económico y de intercambio comercial, con el menor impacto ambiental o sujeto incluso al desarrollo de restitución y fomento del mismo.

También incluye, la Reforma a la Ley Federal del derecho de autor; la Reforma al Código Penal Federal, en materia de grabación no autorizada de obras cinematográficas; la Nueva ley de los impuestos generales de importación y de exportación y, reformas a la ley aduanera; la Nueva ley de infraestructura de la calidad, que abroga a la ley federal sobre metrología y normalización; Acuerdo en materia de cooperación ambiental entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de los Estados Unidos de América y de Canadá, firmado en las ciudades de México, Washington, D.C. y Ottawa, el 30 de noviembre y el 11 y el 18 de diciembre de 2018. “Como Secretario en la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte en el Senado de la República, creo firmemente que serán favorables para el desarrollo de nuestro país, y se brindará estabilidad a la economía y a todos nuestros ciudadanos” acotó.

UN GRUPO DE congresistas estadounidenses dirigieron una carta al Secretario de Estado Michael Pompeo donde dicen: “Escribimos para solicitar que su departamento trabaje agresivamente para ayudar a asegurar la liberación inmediata de la abogada laboral mexicana encarcelada Susana Prieto Terrazas. El 8 de junio de 2020, la señora Prieto fue arrestada y detenida por el Estado de Tamaulipas por cargos falsos de «motín, amenazas y coerción». Estamos de acuerdo con el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien calificó el arresto como un «mal indicador» del cumplimiento del gobierno mexicano con las nuevas normas laborales. Le instamos a plantear el problema del arresto a los niveles más altos con sus homólogos en México, incluso en el período previo a la próxima cumbre de la Casa Blanca entre Donald Trump y el presidente de México, y pedirle que exija la liberación inmediata de la señora Prieto.

La continuación del caso de la señora Prieto envía un mensaje equivocado a los trabajadores y activistas de que las autoridades en México en todos los niveles del gobierno no protegerán los derechos de los trabajadores de amenazas y violaciones. La señora Prieto tiene una larga historia de abogar por los derechos laborales de los trabajadores en fábricas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. En su trabajo, la señora Prieto ha exigido salarios más altos para los trabajadores en las fábricas mexicanas y ha defendido a los trabajadores que protestan por medidas adecuadas de salud y seguridad para protegerse contra COVID-19 en las instalaciones reabiertas.

El trabajo de la señora Prieto ha sido importante, ya que el virus mortal ha matado a docenas de trabajadores. Activistas como la señora Prieto están luchando para implementar leyes laborales mexicanas recientemente mejoradas al tratar de registrar un nuevo sindicato independiente para reemplazar un acuerdo de contrato de protección relacionado con la compañía, que es una protección central garantizada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) renegociado y Ley de México.

Si bien fue alentador ver que el Ministerio de Trabajo de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigen el debido proceso en el juicio de la señora Prieto, es un comentario trágico para la reforma laboral en México que los procedimientos judiciales sobre este asunto incluso están ocurriendo debido a que ella está detenida porque buscó organizar sindicatos independientes y ayudar a los trabajadores mexicanos a defender sus derechos. Además, su vida está en riesgo mientras espera una resolución final de su caso. Esperamos sinceramente que todos los niveles del gobierno mexicano respeten los derechos laborales, la libertad de organizar sindicatos independientes y los poderes de negociación independientes consagrados en la ley mexicana y el TLCAN renegociado” …

LA FELICITACIÓN de hoy es para la abogada y Candidata a Doctora en Ciencias Sociales Lidda Delgado Cortina por su cumpleaños, con Susana Distancia.

