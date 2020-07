Como se preveía, el arresto en España y traslado a México del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN, precipitó el activismo preelectoral de cara al 2021, pues las primeras declaraciones del imputado en la saga de sobornos de Odebrecht, se convirtieron en un sensacional ‘golpe mediático’ contra ex funcionarios y ex legisladores de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional presumiblemente involucrados en el escándalo.

Pero, paralelamente, mientras el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR aprovechaba ayer su gira por Oaxaca para incitar el linchamiento mediático de los involucrados en el “Caso Obedrecht”, la Alianza Federalista de Gobernadores y su similar de Centro Occidente, emplazaron desde Guanajuato al Jefe de la nación, a convocar a una Convención Nacional Hacendaria para revisar el Pacto Fiscal, a efecto de hacer una redistribución presupuestal, pues se quejaron de que por cada peso que capta, la federación se queda con 80 centavos, y envía solo 20 a las entidades.

Esa exigencia y otros acuerdos del mismo tenor que tomaron ayer los gobernadores de la Alianza Federalista en Guanajuato, fortalecieron un frente que presiona al gobierno de la 4ª Transformación a modificar su criterio fiscal pero, al mismo tiempo, el avance del proceso penal que instruye la Fiscalía General de la República contra LOZOYA, pareció convertirse en una pinza política para crear condiciones favorables a Morena, frente a la elección concurrente del 2021.

Es decir, al margen del castigo a los involucrados en los sobornos de Obedrecht -cuyos fondos permitieron sufragar campañas del PRI, entre ellas la del ex presidente PEÑA NIETO-, detrás estaría la intención de desacreditar al PRI y al PAN, para apuntalar el prestigio moral de Morena y los candidatos que postule el 2021.

En el discurso de su gira por Oaxaca, el Presidente LÓPEZ OBRADOR se pronunció porque la Fiscalía General llame a declarar a todos los involucrados en los sobornos, incluyendo a los ex legisladores que votaron a favor de la Reforma Energética, consciente, por supuesto, de que el efecto mediático llegue a todos los rincones de la república, pues en su arenga destacó que todo el pueblo sepa cómo se fraguó aquél fraude.

Y esto, naturalmente, está propiciando que el 2021 se suba desde ahora en una especie de “montaña rusa” de la política, pues la contraparte, que comprende a líderes nacionales del PAN, como ROBERTO GIL ZUARTH, RICARDO ANAYA, ERNESTO CORDERO, etcétera, ya empezaron a responder.

GIL ZUARTH, por ejemplo, posteó en redes:

“No es creíble versión de LOZOYA sobre Sobornos por Votos del PAN”

Y esto se tornará interesante, como dice el propio LÓPEZ OBRADOR.

A propósito, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA tuiteó en su espacio de redes:

“1. Solicitamos urgentemente al Presidente de la República que convoque a los Gobiernos, Poderes, Organismos, y Especialistas, a celebrar una Convención Nacional Hacendaria para reflexionar el Sistema de Coordinación Fiscal, en el contexto de la emergencia sanitaria y económica”.

«HANNA», UNA AMENAZA

De otro lado y ante el previsible riesgo de que la tormenta tropical «Hanna» impacte este día las costas del sur de Texas, y provoque daños colaterales al norte de Tamaulipas, el Gobierno del Estado mantiene en sesión permanente al Comité Estatal de Seguridad en Salud, a efecto limitar daños a la población y hacer frente a los efectos que pudiera generar.

Se prevé que el meteoro impacte en costas texanas y origine lluvias intensas en territorio tamaulipeco, principalmente en la zona fronteriza, por lo que la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, hizo un llamado a la población a extremar precauciones y mantener sus viviendas libres de objetos inservibles que acumulen agua.

“Es necesario atender los riesgos para disminuir las vulnerabilidades” subrayó la funcionaria, luego de señalar que estas acciones de vigilancia se llevan a cabo de forma paralela a la atención a la pandemia del COVID-19.

Indicó que dio inicio la fase de preparación del Plan Estatal que comprende la integración de brigadas, disponibilidad de botiquines, verificación y fumigación de albergues, en los que se implementarán los protocolos preventivos COVID para evitar aumentar la transmisión.

Reiteró que el Gobierno de Tamaulipas se encuentra preparado para atender antes, durante y después de una contingencia a la población y contener de manera oportuna afectaciones, brotes o epidemias.

La Secretaria MOLINA GAMBOA, informó que desde el inicio de la temporada de huracanes 2020 en el océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, el pasado 1 de junio, se activó el Plan Estatal para la Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

El Comité Estatal de Seguridad en Salud está integrado por representantes de instituciones como Protección Civil, IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, las Fuerzas Armadas, DIF Tamaulipas, por mencionar algunas.

MAKI: HUMANISMO SOCIAL

Cuando un gobernante conduce a su pueblo con sensibilidad social y humana, es la comunidad la que obtiene finalmente los grandes beneficios, como los niños y los adultos mayores, lo que quedó demostrado este jueves al votar de manera unánime el cabildo favor de edificar un complejo de asistencia social.

La sesión extraordinaria de cabildo llevada a cabo la tarde de éste jueves 23 de Julio, será memorable para la comunidad reynosense, pues a sugerencia de la presidente municipal, la doctora MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, sin dudarlo, el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad una modificación por 175 millones con 70 mil 76 pesos, reforma presupuestaria que permitirá la construcción de una Casa Hogar para Adultos Mayores, un Centro de Atención a Menores Fronterizos y una Casa Hogar Infantil, que serán de gran beneficio para los reynosenses, y que estarán ubicados en un nuevo Complejo Asistencial localizado en el Fraccionamiento Puerta del Sol.

Invaluables proyectos de beneficio social, autorizados por unanimidad por el Cabildo de Reynosa, en su LXXI, Septuagésima Primera Sesión, Extraordinaria, presidida por la alcaldesa, doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, en la cual se destacó la coincidencia de interés en quienes administran esta ciudad, con un verdadero sentimiento por los más necesitados.

«Somos un Municipio que abre las puertas a todos, que da oportunidades de vida», expresó con satisfacción la presidente municipal de Reynosa.

«Es incluyente, diverso y abre su corazón para todos aquellos que aspiran a tener una mejor vida, no solamente siendo las Alas de Tamaulipas por generación de empleo sino también porque es refugio de las personas que sufren, que tienen alguna necesidad y pensamos en ellos», puntualizó MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, alcaldesa de la ciudad fronteriza.