WASHINGTON. 21 julio 2020. Los trabajadores de sectores considerados esenciales se movilizaron en unas 20 ciudades de Estados Unidos para rechazar el racismo sistémico y exigir al Congreso que apruebe un proyecto de ley que les otorgaría una compensación financiera.

En la movilización llamada Huelga por las vidas negras, participaron porteros, enfermeros, guardias de seguridad y limpiadores, quienes dejaron por un momento sus labores para unirse a las movilizaciones convocadas por sindicatos.

La mayoría de los trabajadores catalogados como esenciales durante la pandemia de coronavirus son afroamericanos o hispanos, las dos comunidades más golpeadas por el coronavirus en el país.

Además, no cuentan con papeles o acceso a seguro médico, lo que los hace más vulnerables a la situación médica.

En Nueva York más de 150 personas participaron en la protesta que avanzó por la avenida Central Park West de esa ciudad, frente al Hotel Internacional Trump. En San Francisco, marcharon unos mil 500.

En Boston, Chicago, Detroit, Seattle, Los Ángeles, Massachussets también hubo protestas, según el Service Employees International Union, uno de los sindicatos que organizó la huelga.

“Hemos estado al frente de la pandemia, queremos que se nos tome en cuenta. Nos dicen gracias, pero no nos dan nada a cambio. Yo soy la única persona de mi familia que tiene trabajo ahora. No es justo que yo ponga en riesgo a mi familia y no haya obtenido una gratificación ni nada”, dijo Irving De León, dominicano de 30 años y personal de limpieza en un hospital de la Universidad de Nueva York.

“No estamos protegidos. Que seamos esenciales no quiere decir que no puedan prescindir de nosotros. ¡Necesitamos que se apruebe el proyecto de ley Héroes!”, dijo Judy Sheridan-González, jefa del sindicato de enfermeras de Nueva York.

El proyecto de ley, denominado Héroes, es un plan de ayuda que prevé un segundo pago gubernamental para los estadunidenses de clase baja y clase media.

Se trata de otro pago adicional para trabajadores esenciales por el riesgo que enfrentan y la extensión del subsidio por desempleo, entre otros beneficios.

Este proyecto fue aprobado a mediados de mayo en la Cámara de Representantes, pero está bloqueado en el Senado, de mayoría republicana.

“Nosotros somos quienes hemos mantenido la economía funcionando y a todo el mundo seguro, y en Nueva York, especialmente, somos quienes hemos bajado el número” de casos, indicó Jordan Weiss, un portero de 42 años que trabaja en el barrio Upper East Side.

“Debemos ser respetados y compensados por ello”, insistió.