«El 2019 fue muy pesado, tuve la fractura, me recuperé del peroné me pusieron seis tornillos y una placa, después hubo otra operación de hernias umbilicales y luego el reality show. Fue un cambio brutal para mi carrera, pero no me arrepiento porque estaba en un momento en que mi estado emocional estaba muy desgastado», relató.

La mexicana ha tenido una vida llena de vallas, de obstáculos dentro y fuera de las pistas ya que en 21 años de trayectoria ha tenido oportunidad de ir a Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales, Juegos Olímpicos e incluso hasta tuvo un dopaje por el consumo de un suplemento alimenticio que le recomendó su entrenador en el 2010.

La velocista pasa la cuarentena en Valle de Bravo en donde sigue entrenando y planificando sus metas para después del verano de 2021 ‘colgar los spikes’ en el alto rendimiento.