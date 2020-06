Y en verdad ya no quisiéramos reclamarle nada al Presidente pero la verdad no se puede, todos los días tiene una ocurrencia que da una señal de que quiere terminar con este México lindo y querido.

De las ultimas de su reparto, “No secuestran a los pobres”, dijo el Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, quizá el señor no se ha enterado que es alto el número de jovencitas pobres secuestradas, aquí el problema es que al no ser hijas de acaudalados no son tema para los encumbrados.

Es obvio lo que sucede, en todo México se registran miles de secuestros donde los pobres padres tienen que empeñar hasta la vida para salvar a sus hijos porque muchos no tienen ni siquiera un empleo fijo, tristemente el presidente tiene otros datos.

Que alguien le diga al Presidente que son cientos o miles las historias de jovencitas secuestradas pero como sus familias no tienen para pagar un rescate ni tienen influencias son utilizadas para la explotación sexual, otras no tan agraciadas como esclavas domésticas y también están las que por necesidad o miedo tras el secuestro quedan enroladas en las fuerzas del mal.

Cierto es que igual se han tenido casos muy sonados de jovencitas hijas de padres con solvencia económica pero es mayor el número de muchachitas desaparecidas que sus madres reclaman pero nadie escucha.

¿Acaso todos los secuestrados en Ayotzinapa eran ricos?, claro que no, ellos eran jóvenes de muy escasos recursos.

Los cientos, le insisto, quizá miles, de jovencitos que secuestran en ejidos, rancherías, colonias y que jamás aparecen es porque sus padres no tuvieron dinero ni siquiera para pagar un traslado y buscar a sus hijos, por lo tanto lo dicho por ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR con respecto a que si se es pobre no te secuestran es una mentira.

Además, si mal no recuerdo durante su campaña dijo que México tenía que salir de la pobreza en la que la tenían los gobiernos corruptos aunque tal parece ya olvido sus palabras.

Igual dijo que se requería un país progresista para que los jóvenes no tuvieran que enrolarse en la delincuencia y se terminara con la extorción y explotación de los que menos tienen, ahora parece es lo que quiere, un pueblo pobre, sometido, convulsionado por la violencia ya que al no tener fuentes de empleo, porque no habrá ricos que los generen, se tendrá mayor pobreza, la gente saldrá a delinquir para poder comer, las niñas y hasta niños a prostituir para sobrevivir pero eso tal parece poco le importa al Presidente.

No señor presidente, ese no es el México que queremos y merecemos, el pueblo es bueno pero ningún padre quiere que sus hijos se hundan en la mediocridad y pobreza en lugar de progresar, de salir adelante.

Señor presidente, si usted cree que ser pobre es seguro permítame decirle que está muy equivocado, que la gente sin recursos es la más vulnerable, la que está expuesta a todos los peligros.

Siempre he dicho que la investidura presidencial debe respetarse y no se está en contra de ella, el problema es que quien la porta no la respeta.

Los mexicanos inconformes no están en contra de la investidura presidencial, están en desacuerdo con las políticas públicas implementada por la actual administración, duelen las palabras de ANDRES LOPEZ OBRADOR. Triste es que no lo quiera entender y se siga empeñando en dividir al país, de generar odio de los pobres a los ricos cuando unos y otros se necesitan.

Le guste o no este país requiere de inversiones, progreso, empresarios que sostengan la fuerza laboral y además paguen impuestos para sostener a México.

Sin el dinero de los ricos la administración no tendría recursos para pagar los jugosos sueldos de todos sus funcionarios, el gobierno no genera fuentes de empleo ni riqueza, crea las condiciones para que los inversionistas le apuesten al país y crezcan las áreas laborales pero si el presidente se empeña en desaparecerlos, empobrecer a todos, no se tendrá nada más que un país en decadencia, pobre y sumergido en la violencia.

Por lo tanto, señor presidente, comience a ganarse la confianza y respeto de todos los mexicanos y por favor ya no, ya no divida y lastime a este país.