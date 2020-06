Inglaterra, 06 de Junio 2020. La Premier League está a pocos días de reanudar actividades, tras el parón por la pandemia de coronavirus, y el interés por Raúl Jiménez por parte de equipos importantes en Europa aún se mantiene, de cara al próximo mercado de fichajes.

No obstante lo anterior, la salida de Jiménez a un equipo de mayor tradición en el Viejo Continente podría verse afectada por las dificultades económicas que atraviesan la mayoría de los clubes, derivadas de la crisis sanitaria. Ante este, diversos medios como los británicos Mirror y The Sun, y el italiano Tutto Juve señalan que el Wolverhampton estaría dispuesto a bajar el precio del delantero mexicano ante el interés de equipos como el Manchester United y la Juventus.

Been looking for someone?

👀🇲🇽 pic.twitter.com/LWqHAS0NQE

— Wolves (@Wolves) June 2, 2020