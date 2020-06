Morena tiene memoria/

va al baúl de recuerdos,/

a desempolvar acuerdos/

para escribir otra historia…

Los priistas olvidados/

podrían ser “bendecidos”,/

a la abundancia subidos/

y ahora sí respetados…

Lo que se huele en este momento al interior del Movimiento de

Regeneración Nacional (Morena) en Tamaulipas es que ya puede

caminar libre, es decir que ya le quitaron los pesados grilletes impuestos

en la pasada elección local.

Tras haberle arrebatado los controles formales a YEIDCKOL

POLEVNSKY, y luego de las continuas “quemadas” de ALEJANDRO

ROJAS DÍAZ DURÁN, los planes de crear a un partido “todopoderoso”,

avasallador en las urnas, podría alcanzarse.

El jefe de la Cuarta Transformación, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ

OBRADOR, tienen en su poder toda la información de lo que realmente

pasó en Tamaulipas; reporte que fue entregado desde hace varios

ayeres por gente cercana a él.

En ese reporte se incluyeron las historias de varios actores políticos de

la entidad que con gusto querían emigrar a Morena y quemar todas las

naves, pero que fueron traicionados, exhibidos, bloqueados o

engatusados por YEIDCKOL o ALEJANDRO.

Lo anterior debería preocupar al presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ÉDGAR MELHEM

SALINAS, ya que sus planes de resurgir al ex partidazo de las cenizas,

tal vez no se logre en el futuro cercano.

En algunos municipios como Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, San

Fernando, Mante y Altamira quedaron detenidas las negociaciones de

cuadros tricolores que buscaban emigrar a los pastos florecientes de

Morena.

Cabe reconocer que MELHEM no tiene ninguna culpa de que pudiera

darse otro éxodo masivo de cuadros tricolores, como en el 2017-2018.

El resentimiento incubado y el ayuno presupuestal de muchos priistas

es lo que al final impulsaría la pactada fuga.

No debemos olvidar que el resentimiento lo provocó EGIDIO TORRE

CANTÚ, cuando fue Gobernador del estado, al despojar al priismo, es

decir a decenas de grupos que daban vida al partido, de cualquier

oportunidad electoral a la que por derecho les correspondía.

De ahí que primeramente el Partido Acción Nacional (PAN) y después

Morena se hayan nutrido no sólo de importantes cuadros tricolores, sino

de estructura y de fórmulas operativas electorales; sólo es necesario ver

cómo está el PRI para comprobar lo comentado.

Aunque el PAN tiene las puertas abiertas a los priistas, la realidad indica

que es el Movimiento de Regeneración Nacional el que tiene “años luz”

de ventaja en diálogos y acercamientos con los cuadros tricolores.

Los acuerdos que YEIDCKOL y ALEJANDRO desbarataron en realidad

no se perdieron, sólo quedaron pendientes. Los priistas saben que así

como están las cosas en el estado, el puerto más seguro para anclar es

Morena.

En ese sentido EDGAR MELHEM la tiene difícil, aunque nadie duda de

su capacidad conciliadora con sus pares tricolores. El problema será

¿qué ofrecer a un priista para que no abandone al partido, cuando es

tentado por Morena con candidatura y financiamiento o cargo federal…?

Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Médicos, enfermeras y personal

administrativo aseguran que sí hay bases tanto en el sector Salud

estatal como en el federal, pero le son negadas por no completar la

cuota de 150 mil pesos en que se venden… Me comentan que hay

personal que tiene diez o 15 años de laborar en el sector, pero que no

les llega su base, mientras que otros de ingreso reciente llegaron bien

contentos con su base, jugosos sueldazos y exquisitas prestaciones,

gracias a que pudieron “llegar al precio”… La olla de presión sigue a

fuego lento y podría reventar en cualquier momento, más ahora que

estamos en medio de una contingencia sanitaria y los afectados están

a casi nada de eructar nombres y apellidos de quienes comercializan

las plazas… ¡Ay nanita!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Previendo que el Movimiento

de Regeneración Nacional extienda sus tentáculos para “jalar” a ex

alcaldes y ex funcionarios de la época tricolor e incluso a panistas y ex

panistas resentidos, la Auditoría Superior del Estado, a cargo de

JORGE ESPINO, podría reactivarse como operadora política, una vez

que pase la emergencia sanitaria por Covid-19, para que aquellos

cuadros que anden de coquetos lo piensen varias veces… Son rumores,

rumores, rumores…

~~NI COVID-19 FRENA A RIVAS.- El alcalde de Nuevo Laredo,

ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, aseguró que ni la pandemia del Covid-19

podrá frena las acciones en favor de la población, por lo que reinició el

programa “Miércoles Ciudadano” con la nueva modalidad de videollamadas. El Edil se acercó a la población de forma virtual para escuchar

y dar respuesta a sus demandas. Por ello RIVAS se comprometió a dar

solución pronta a las peticiones en los rubros de salud, servicios

públicos, apoyos en especie —entre otros— que le hicieron.

~~ÁGORA~~

EL PAPA FRANCISCO dijo en un tuit, palabras más palabras menos:

“Después de esta crisis saldremos mejores o peores, pero no iguales…”

Es cierto lo que dijo el líder de la Iglesia católica… Yo agregaría que

cuando todo esto pase, pues tengo la esperanza de que así sea, es

nuestro deber salir mejores personas; la esperanza es algo que hemos

aprendido en este confinamiento y también a darle un mayor valor a las

cosas que frívolamente calificábamos como simples: una reunión, un

paseo al aire libre en familia, un corto viaje y todo lo que usted quiera

agregar a la lista… No podemos salir iguales de esta crisis, pero

tampoco debemos salir peores porque demostraríamos que somos

incapaces de aprender de la adversidad… Hasta mañana…

