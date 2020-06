Matamoros, Tamaulipas, 28 de Junio de 2020.- La curva epidemiológica por COVID-19 aún no se aplana en Matamoros, lo que significa que esta ciudad sigue en semáforo rojo, afirmó Nidia Maldonado Ruiz, al exhortar a la ciudadanía a seguir cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria, principalmente hacer todo lo

posible a quedarse en casa quienes no tengan necesidad de salir a trabajar.

La Secretaria de Salud en el Gobierno Municipal de Matamoros explicó que la apertura

económica en la segunda quincena del mes de mayo, provocó un incremento en los casos de

contagios por coronavirus.

Antes de esa fecha dijo, se estaban presentando 70 casos semanalmente, sin embargo, al

darse una mayor movilidad, el número de casos aumentó a 170 por semana.

Maldonado Ruiz dijo que el hecho de que se hayan aperturado negocios, entre ellos, los

restaurantes y tianguis, no significa que las personas deben relajarse en las medidas

sanitarias, por el contrario agregó, si salen de casa deben protegerse con las

recomendaciones de la Secretaría de Salud.

Indicó que de acuerdo a las estadísticas el índice de letalidad ha disminuido ya que hace

algunas semanas era del 11 por ciento y actualmente oscila en el 7.55 por ciento.

Las personas que han sido contagiadas por coronavirus fluctúan entre los 20 y 59 años de

edad, la mayor parte de ellos, con problemas crónico degenerativos, como hipertensión,

diabetes, obesidad mórbida, entre otras.

La funcionaria dijo que el Gobierno Municipal de Matamoros no relaja los esfuerzos en esta

batalla contra el coronavirus, sin embargo la participación ciudadana es lo más importante en

las acciones que se implementan, como respetar el cierre de los parques públicos, no acudir a

canchas deportivas, no asistir a reuniones con aglomeraciones, y sí van a surtir la canasta

básica, solamente debe ir una persona por familia.

Mencionó que en la medida en que se respeten los protocolos sanitarios, principalmente uso

de cubrebocas, lavado frecuente de manos, sana distancia y aislamiento social será la medida

en que se presente una reducción de casos de COVID-19.

Hasta este domingo por la mañana, la Secretaría de Salud en Tamaulipas reportó 1087 casos

positivos, 350 en investigación, 532 recuperados y 82 defunciones.