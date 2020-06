Frente a los comicios del 2021 -en cuyo escenario Morena podría ganar 13 de las 15 gubernaturas que estarán en juego-, los Gobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Durango, Nuevo León, Jalisco y Colima, parecen estar librando una batalla [pre] electoral contra “ya sabes quién”.

Aunque es un hecho conocido que el motivo del ruidoso desencuentro entre los mandatarios y el Presidente LÓPEZ OBRADOR, obedece a la exigencia de un esquema de distribución del PEF más justo hacia los gobiernos de los estados, el brote de violencia que apareció en el entorno de esta discrepancia, ‘entrampó’ la vía del diálogo hacia su solución.

Y “politizó” -desnaturalizándolo- el objetivo primario de esta exigencia.

Ahora, parece que los gobernadores, que día a día suman más adeptos a su movimiento, estarían precipitando la contienda hacia las elecciones cruciales del 2021, donde además de renovar la Cámara de Diputados, cambiarán 15 gubernaturas, 29 Congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos -¡casi 3,500 cargos de elección popular!-, con un padrón de 96 millones de ciudadanos.

Así las cosas, el brote de violencia de Jalisco acabó de enturbiar la atmósfera, pues el Gobernador ENRIQUE ALFARO y otros mandatarios antagónicos al Presidente, integraron un bloque que sumó su voz a la gravísima denuncia del Ejecutivo estatal contra LÓPEZ OBRADOR y su gente de Morena, a quienes responsabilizan del asalto violento al Palacio de gobierno jalisciense.

Y ahí se quedaron las cosas.

Uno se pregunta:

-¿Para qué llevar tan lejos el conflicto institucional, cuando la desavenencia podría resolverse con el solo hecho de que AMLO reciba en Palacio Nacional -¡y escuche!- a los gobernadores?

No es la primera vez que voces discordantes piden al Presidente que le baje a su arrogancia.

Igual sucedió con patriarcas de la familia LE BARÓN, cuando sus líderes pidieron ser escuchados personalmente por el Presidente, pero el Jefe de la nación los desdeñó y los direccionó hacia funcionarios menores de Gobernación.

Creemos que el Presidente LÓPEZ OBRADOR puede ‘desentrampar’ el movimiento de los Gobernadores con el solo hecho de bajarle a su soberbia.

En este sentido, vale pedirle a AMLO que gobierne como lo ofreció: con modesta humildad.

Por lo demás, el Presidente y los Gobernadores deben dejar que corran libremente los tiempos electorales, y que no traten de anticipar vísperas.

… Finalmente, la ciudadanía dirá en las urnas si refrenda su confianza en Morena, o si le da la espalda.

CANDIDATOS, SÍ IMPORTAN

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que ahora, a diferencia de 2018 cuando incluso candidatos ausentes de sus campañas o desconocidos ganaron por el simple efecto de arrastre de LÓPEZ OBRADOR, ahora los candidatos sí importarán, de modo que Morena, el cual ha ejercido un gobierno completamente disfuncional e ineficiente, con muy pocos resultados y muchos errores, en 2021 verá significativamente reducido su número de diputaciones, perdiendo contundentemente la mayoría calificada que hoy detenta, pero manteniendo una mayoría simple.

De acuerdo a diversos análisis políticos, varios factores incidirán en el 21. El primero de ellos, que las dinámicas locales electorales comenzarán a regresar a la normalidad después de un atípico 2018; replicar esa elección es prácticamente imposible.

Morena mantendrá su presencia en estados como Nuevo León, donde MC va viento en popa, o en el Bajío con fuerte presencia del PAN; o en municipios donde el PRI se mantiene como bastión.

El hoy presidente ya no puede dedicarse 100% a hacer campaña. Tiene las mañaneras y sus giras semanales, pero no podrá estar todo el tiempo en todos los lugares como en 2018, cuando su única obligación era ser candidato.

En cuanto a renovación de congresos locales, la historia puede ser relativamente similar a las diputaciones federales. Hoy Morena tiene mayoría en 18 congresos, pero las pugnas internas y la falta de AMLO en la boleta puede llevarlos a reducir sus números.

Sin embargo, es altamente posible que la 4T se lleve una buena cantidad de las 15 gubernaturas.

Localmente, el electorado suele castigar más diputaciones locales y ayuntamientos que las gubernaturas. Y a pesar de que ninguna de las 7 gubernaturas que hoy tienen está dando buenos resultados, muy probablemente se le dé el beneficio de la duda en al menos otros 6 estados.

La táctica presidencial de polarización y división es posible porque aún es muy reciente el ominoso pasado de corrupción y excesos; pero para 2021, esa táctica puede ser su propia debacle.

Los pronósticos previos al 2021 pueden considerarse muy prematuros para sacar conclusiones, pero lo que sí queda claro, es que en las esas elecciones habrá dos aspectos que serán muy determinantes para ganar las gubernaturas: una adecuada selección de candidatos y una acertada política de alianzas entre los partidos

