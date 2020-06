Ciudad de México. 03 junio 2020. La modelo Tania Ruíz Eichelmann desmintió las especulaciones sobre el fin de su relación con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

A través de su cuenta de Instagram, Ruíz Eichelmann aseguró que su noviazgo con el exmandatario sigue fuerte debido a que ‘’cuentan con el apoyo de Dios’’.

“Gracias a Dios en mi relación con Enrique existe lo más importante: ¡Dios! Junto con él, el amor, la lealtad, el respeto, la confianza y la comunicación”, escribió.

Tania publicó estas líneas sobre la imagen de una historia que decía: “Tres cosas que impiden que una relación se concrete: Los chismes, la envidia y la desconfianza”.

Por fortuna, en su relación con Enrique Peña Nieto no hay cabida para estas tres cosas, por lo que se encuentran tan enamorados como el primer día.

En otra publicación, Ruiz mostró su sentido del humor y dejó claro que lo que se dice de su relación es una mentira: “Con los chismes me entero cosas que ni yo sabía que había dicho”.

Hace apenas unas semanas, Tania fue cuestionada por uno de sus seguidores sobre por qué ya no sube fotos al lado del ex Presidente, pregunta que respondió dando a conocer cómo ha decidido vivir su noviazgo: “Mi vida privada, en cuanto a mi relación, no me gusta exponerla”.

Aunque al principio de la relación sí compartió algunas fotos al lado del exmandatario, ha sido muy discreta con los detalles de su vida privada que comparte con sus más de 400 mil seguidores en Instagram. Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto comenzaron a salir a principios de 2019, luego de ser captados juntos en Madrid; en marzo de ese año, hicieron oficial su romance al asistir juntos a la boda de Mar Collado, hija de Juan Collado.

Fue justo luego de su asistencia a aquella boda que Tania compartió la primera imagen juntos en redes sociales. Se trató de una instantánea, captada durante la fiesta, que acompañó de la frase: “A mí la sonrisa que me conquistó no fue sólo la que vi, fue la que despertaste en mí”.

Durante aquella época, uno de sus seguidores le escribió que el político era muy afortunado de tenerla como novia, a lo que Ruiz respondió con cariño: “¡Yo también me siento afortunada de conocerlo como ser humano!”.