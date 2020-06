Díaz Ordaz, Tamaulipas (4 de junio de 2020).- Cuando se metió a bañarse a una presa una persona masculina se atoró con una raíz perdiendo la vida ahogado.

Los hechos sucedieron en la presa que se localiza en el Ejido Lucio Blanco, municipio de Díaz Ordaz, lugar a donde se trasladaron paramédicos de Protección Civil y personal del cuerpo de Bomberos.

Ahí procedieron a sacar el cuerpo de una persona del sexo masculino quién traía como vestimenta pantalón de mezclilla color azul, andaba descalzo y no portaba playera.

Después de varios minutos, los cuerpos de auxilio sacaron el cuerpo a la orilla de la presa y después de haber sido valorado no le encontraron signos de vida.

Agentes de la Policía Investigadora, arribaron al lugar donde se entrevistaron con Adriana de 32 años de edad con domicilio en el ejido Lucio Blanco, quien dijo ser amiga del hoy occiso, argumentando que en compañía de su amigo se fueron a nadar a dicha presa.

Aseguro que cuando ya iban a la orilla de regreso, el ahora fallecido le dijo que se había atorado con una raíz, por lo que ella intentó ayudarlo pero no pudo, por lo que salió y pidió ayuda a unas personas que iban pasando, por lo que ellos fueron y se metieron a sacarlo pero este ya no respiraba dando aviso al número de emergencias 911.

Hasta el momento el cadáver se encuentra sin ser identificado, y para dar fe del cuerpo acudieron agentes de la Unidad General de Investigación siendo trasladado al Servicio Médico Forense.