Tuve experiencias, hace un mes y medio que me asustaron. Sentía como hormigas en los dedos de los pies y me preguntaba qué podría ser, aún siento cosas raras»

Rudy Gobert (Jugador de los Jazz).

Eso no le ha impedido seguir poniéndose en forma: «¡Nunca había pasado tanto tiempo en mi vida sin jugar un partido de baloncesto! No sé si esa es la reacción del virus. Estoy empezando a entrenar duro, todavía no estoy jugando cinco contra cinco, pero estoy entrenando individualmente, boxeando, nadando, corriendo en las montañas. No diría que me siento más cansada que antes», aseguró.