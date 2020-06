Estados Unidos, 02 de Junio 2020. Tendremos Rey Mysterio para rato…Durante el Monday Night RAW de este lunes, el ‘Amo del 619’ declaró que; a pesar de la lesión sufrida en el ojo, aún no sabe si se retirará de la lucha libre.

La función de esta noche había sido anunciada como la Ceremonia de Retiro de Rey Mysterio, debido a la severa lesión sufrida hace tres semanas en un combate contra Seth Rollins, lesión que hizo temer por la integridad del ojo derecho del nacido en San Diego, California. De hecho, el mismo Rollins había sido anunciado como el maestro de ceremonias del día.

El denominado ‘El Mesías’ hizo acto de presencia al inicio de la ceremonia, y le dedicó unas palabras al gladiador mexicano; alegando que sería un honor, en su momento, poder inducir a Rey al Hall of Fame de la WWE.

«Voy a tener que salir aquí para decir lo que Rey Mysterio no se atreve por su humildad, y es que ha sido un sacrificio por el bien común. No hay nada más legendario que eso».

«Me gustaría decirte Rey Mysterio que cuando llegue el momento sería un honor para mí inducirte personalmente en el Hall of Fame de WWE».

Sin embargo, más tarde, Mysterio, desde su casa, fue cuestionado si realmente se retiraría, algo que el mexicoamericano dijo desconocer, ya que las lesiones en los ojos son muy graves.

«No se ha establecido mi regreso, todo depende del proceso de cicatrización. No se si sea mi retiro, no depende de mi, son difíciles las lesiones en los ojos; es una respuesta que desconozco pero es algo que he considerado».