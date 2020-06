Nuevo Laredo, Tamaulipas, 1 de Mayo de 2020.- Por instrucción del Gobierno del Estado, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), instalará a partir de este martes 2 de junio un filtro sanitario a

la salida del Puente Internacional Juarez-Lincoln, que reforzará la revisión en prevención de

contagios de Coronavirus en Nuevo Laredo.

“Por indicación de nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de la Secretaría de

Salud del Estado, vamos a instalar en las afueras del Puente Internacional 2, un filtro

sanitario a vehículos, con el propósito de detectar aquellas personas que presenten

síntomas de Covid-19, en caso de no acatar las indicaciones serán retornados”, informó

Adolfo Benavides Guerra, coordinador de COEPRIS.

Los encargados del filtro sanitario negarán la entrada a la ciudad a las y los niños menores

de 12 años, adultos mayores de 65, a más de 2 personas por vehículo y exigirá el uso

obligatorio y permanente de cubrebocas.

Con estas nuevas restricciones a estadounidenses y residentes en Laredo, Texas, que

pretendan ingresar a Nuevo Laredo, se busca salvaguardar la integridad física de las y los

neolaredenses.

“No se va a permitir el ingreso a personas que no tengan un viaje esencial a Nuevo Laredo,

pediremos el uso permanente de cubrebocas, esto es por tiempo indefinido y horario

indeterminado, empieza mañana martes”, agregó el funcionario estatal.

El filtro será instalado en calle Bravo esquina con 20 de Noviembre y participarán elementos

de COEPRIS, Policía Estatal, Protección Civil y Tránsito y Vialidad.

“En caso de no acatar la orden serán regresados por la fuerza pública, y sino tienen un viaje

esencial a Nuevo Laredo, que no lo hagan para evitar ser retornados”, concluyó Benavides

Guerra.