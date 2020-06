Nuevo Laredo, Tamaulipas, 25 de Junio de 2020.- Con el propósito de facilitar el ingreso de viajeros en vehículo de Laredo, Texas, al Centro de Nuevo Laredo, el filtro sanitario que se localizaba en la calle Bravo y avenida 20 de Noviembre, fue reubicado a la Bravo y Pedro J. Méndez, más cercano al Recinto Fiscal del Puente Internacional Juárez-Lincoln, (Puente 2) donde continúa su operación desde este martes.

Así lo informó Adolfo Benavides Guerra, coordinador de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), quien dijo que este movimiento se hizo el lunes con el apoyo del gobierno municipal, a través de la Secretaría del Ayuntamiento.

«Uno de los motivos del cambio es que nos dimos cuenta de que había unas complicaciones para los ciudadanos que venían de Estados Unidos hacia México a Nuevo Laredo, ya que tenían que irse hacía el bulevar Luis Donaldo Colosio, por lo que les era muy difícil el retorno hacia el Centro de la ciudad», explicó Benavides Guerra.

Por otra parte, agregó que el mismo martes tuvieron que solicitar por vez primera el apoyo de la Policía Estatal, ya que una señora proveniente de Laredo, Texas, se puso muy grosera e incluso empujó a uno de los elementos.

«La señora fue detenida y se le aplicó una sanción económica y posteriormente se dejó en libertad, por lo que se les invita a los ciudadanos americanos a que si su viaje no es esencial, lo eviten, ya que este filtro se aplica día a día», expresó.

Benavides Guerra señaló que el horario del filtro varía, y por el cruzan al día aproximadamente mil 500 personas en unos 800 carros.

Agregó por último, que alrededor de 10 vehículos son retornados por día a Laredo, Texas, al no acatar las medidas preventivas como es el uso permanente del cubrebocas, no llevar a niños y niñas menores de 12 años, adultos mayores de 65 años y que no vayan más de dos personas por unidad.