Nuevo Laredo, Tamaulipas, 6 de Junio de 2020.- La red de semáforos ya funciona al 100 por ciento, informó la Coordinación de Semaforización y Señalización, luego de que la mayoría de los dañados por recientes

tormentas ya fue reparada y el resto opera de manera provisional.

«Hemos estado trabajando, tratando que los semáforos estén en operación, sí, seguimos

con daños pero la red de semáforos está funcionando; aún hay que reponer carcazas y luces,

nos enfocamos a los principales daños y ya quedaron en operación», informó el titular de la

coordinación, Lino Martínez Cedillo.

El personal de la dependencia continúa con el mantenimiento a los controladores viales

afectados por la tormenta del jueves 21 de mayo, y que de forma provisional se pusieron en

funcionamiento.

Lino Martínez Cedillo, titular de la coordinación, indicó que los cruceros cuyo semáforo fue

afectado, no pueden quedarse sin el controlador, debido a que son de gran afluencia

vehícular y se busca evitar accidentes.

Agregó que el presidente municipal Enrique Rivas, giró la instrucción de no descuidar los

cruceros viales y dar solución en breve a la red de semáforos para que todos estén en

perfecto funcionamiento, y no haya condiciones adversas para los automovilistas.

Pidió a la ciudadanía su comprensión en semáforos dónde aún falta cambiar los focos o

reponer las carcazas, pues en algunos de los casos es material que se debe mandar pedir

para ponerlos en operación, sin embargo la red de controladores viales está funcionando al

100 por ciento.

Martínez Cedillo exhortó a los conductores circular con precaución y prestar atención a los

señalamientos de tránsito, así como bajar la velocidad considerablemente dónde vean al

personal de la dependencia laborando.