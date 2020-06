CDMX, México, 27 de Junio 2020. El futbolista Renato Ibarra rompió el silencio por primera vez desde que fuera separado del América tras ser detenido por la policíade la Ciudad de México por una presunta agresión a su pareja el pasado 6 de marzo. En su mensaje, el ecuatoriano pide una segunda oportunidad, y asegura que está arrepentido, por lo que ahora luchará por los derechos de las mujeres.

«(Quiero) expresarle a Lucely mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche, en la que hubo una discusión verbal, más no una agresión física. Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día y quiero pedirles, de todo corazón, una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien, y como me he manejado en la cancha, no he sido un tipo violento. Voy a trabajar para buscar ayuda y mejorar como persona.Voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados», afirmó el futbolista ecuatoriano.

Cabe destacar que, luego de salir bajo fianza del Reclusorio Oriente, donde permaneció varios días acusado de tentativa de feminicidio.

Renato Ibarra aún enfrenta dicho proceso judicial, por lo que el caso todavía no es resuelto por un juez, por lo que todavía podría ser sentenciado en caso de ser declarado culpable.