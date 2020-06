Nuevo Laredo, Tamaulipas, 1 de Junio de 2020.- Con base en el decreto publicado por el Gobierno de Tamaulipas el fin de semana, las actividades no esenciales deberán cumplir con un protocolo de reapertura para “la nueva

normalidad”, entre los que destaca una autorización de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), en la que se indique que los establecimientos cumplen con los requisitos salubres para laborar.

En conferencia virtual del Lunes de Informe, el presidente municipal Enrique Rivas, destacó

que esta reapertura no termina con la contingencia de salud generada por el Covid-19, por

lo que las medidas de prevención como la sana distancia, el aislamiento social, uso de

cubrebocas y lavado de manos deben permanecer.

“No se termina la contingencia de salud, las medidas preventivas continuarán de manera

obligatoria mínimo hasta el 15 de julio. Lo que vamos a empezar a reactivar es el tema

económico. El gobierno será facilitador para que la economía reinicie su pronta

recuperación”, dijo el alcalde.

La industria de la construcción, restaurantera, turismo, manufacturera, comercio en general,

electrónicos, autoservicio, bienes inmuebles, talleres, salones de belleza, servicios, puestos

fijos y semifijos y otras más, están incluidas en las actividades no esenciales que requerirán

una nueva autorización del gobierno del Estado a través de COEPRIS para abrir al 25% de su

capacidad.

Sumado a la constancia de reapertura del establecimiento, deberán contar con una carta

compromiso por parte del establecimiento y del personal que ahí labora, así como una de

autoevaluación en materia de salud.

Esta reactivación gradual, será de acuerdo a la recomendación del Comité Estatal de

Seguridad en Salud y tiene como propósito establecer las medidas que deberán aplicar las

actividades no esenciales para reanudar labores, privilegiando las acciones para reducir el

riesgo de contagio del Coronavirus.

La ampliación del estado de emergencia sanitaria en Tamaulipas será hasta el 15 de julio del

2020.