Cd. Victoria, Tamaulipas (3 de junio de 2020).- Durante este pasado lunes, más del 80 por ciento de los 6 mil obreros que laboran en las plantas maquiladoras Aptiv 1 y 2 entraron a laborar, aunque ello sin respetar la sana distancia.

Aunque solo las embarazadas o aquellos con enfermedades crónica degenerativas permanecen en sus casas, dijo, la Secretaria General del Sindicato Industrial de Trabajadores de Maquiladoras, María Dolores Zúñiga Vázquez.

Rechaza que solo este laborando el 60 por ciento de la plantilla, pues es la mayoría quien está operando.

«traen mascarillas faciales y cubrebocas, el problema es que no se respeta la sana distancia y los directivos de la empresa no acondicionaron la planta para cumplir con el distanciamiento entre un trabajador y otro para poder realizar su trabajo sin riesgos de contagio de COVID-19»,aseguro.

Recordó que hace una semana dos empleadas sospechosas de tener la enfermedad solo las enviaron a su casa pero no les realizaron la prueba para confirmar o descartar estuvieran contagiados lo que tiene atemorizados a los empleados.

Afirmó que con excepción de las personas de los grupos de riesgo, todo el personal de la maquiladora la Aptiv 1 ya se incorporó por ejemplo de los 2 mil 800 que laboran, ya entraron 2 mil 700 y lo mismo sucede con la planta 2 asegurando que la versión de que solo están al 60 por ciento del personal es falsa, y que ellos como sindicato están pidiendo a la empresa que tenga cuidado con la sana distancia que se cuiden todos los aspectos de salud, que todas las áreas cuenten con gel antibacterial y agua suficiente.

Da a conocer que una vez que reabran la Junta de Conciliación y Arbitraje presentará la demanda en contra de la empresa por incumplir con el decreto de la contingencia en el que señalaba que se tenia que pagar al 100 por ciento el salario durante estos días aunque no se fuera a laborar, situación que no hizo Aptiv y tuvo a los empleados al 50 por ciento, provocando serios problemas económicos para los que son padres de familia y que deben llevar el sustento diario.