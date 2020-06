NUEVO LAREDO, Tam., 5 de junio.- Por tercer día consecutivo, Nuevo

Laredo registró decesos por Covid-19, con 2 más la cifra se elevó a 25 y 10 nuevos

contagios subieron a 263 los casos positivos, informó la Secretaría de Salud de

Tamaulipas.

“Tristemente finalizo este día (jueves) comunicándoles que la Secretaría de

Salud en Tamaulipas reportó la muerte de dos personas por Covid-19, sumando un

total de 25 defunciones en Nuevo Laredo y se llega a la cifra de 263 positivos. Por

favor, cuidemos nuestra salud manteniendo la sana distancia, usando el cubrebocas

y lavándonos las manos frecuentemente. Mi más sentido pésame para los

familiares”, dijo el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar.

Las defunciones son las de hombres de 34 y 50 años con antecedentes de

hipertensión arterial, obesidad y diabetes no controlada.

Los nuevos pacientes de Coronavirus son: 4 mujeres, dos de 7, 28 y 35 años;

y 6 hombres de 23, 26, 30, 37, 41 y 57 años.

Nuevo Laredo también contabiliza 141 casos sospechosos bajo investigación

y 59 pacientes recuperados.

La noche del jueves, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, dio a

conocer un total de 104 nuevos contagios y 8 fallecimientos en el estado.

Tamaulipas tiene ahora 2 mil 303 casos positivos y 152 muertes por Covid19.

Los otros 6 decesos son los de hombre de 90 años, de Valle Hermoso; una

mujer de 37, de Reynosa; un masculino de 76, de Río Bravo; un masculino de 58,

de Reynosa; otro de 50, de Matamoros; y uno más de 72, de El Mante.

Rivas Cuéllar y Molina Gamboa advirtieron a las y los neolaredenses y

tamaulipecos, que la emergencia no ha concluido y de no respetarse el

confinamiento social y la sana distancia, habrá más contagios y muertes, por lo que

urgieron: “¡quédate en casa!”. [