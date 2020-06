Cd. Victoria, Tamaulipas, 23 de Junio de 2020.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) a través de la Dirección de Organización Electoral, abrió la convocatoria para las y los ciudadanos que quieran participar como

Auxiliar Operativo de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral con

miras al proceso electoral 2020-2021.

Las tareas a realizar por parte de las y los Auxiliares Operativos que en su momento

sean contratados, tendrán entre las principales funciones, revisión de documentos, apoyo

en procesamiento de información, auxiliar en diversas tareas de la propia dirección; tareas

de verificación en gabinete y campo y dar seguimiento de todas las actividades que le

sean solicitadas por el Director Ejecutivo y las Coordinaciones de dicha dirección.

De acuerdo a la convocatoria publicada en redes sociales y pagina web del Instituto, se

requiere tener conocimientos básicos como Word, Excel y correo electrónico, así como

tener identificación de las localidades y vías de comunicación del Estado y poseer

nociones sobre el Proceso Electoral.

Otro de los requisitos es tener habilidades de Organización, coordinación de equipos de

trabajo, comunicación, preferentemente que sepa manejar y tenga licencia de manejo

vigente. De igual forma preferentemente tener experiencia en material electoral federal o

local, administrativa o jurisdiccional, aunque se precisa que estos últimos requisitos no

serán motivos de exclusión de la o del aspirante a dicho puesto de auxiliar operativo.

Al expedirse esta convocatoria a partir de este día martes 23, concluyendo el próximo

jueves 25 de junio del presente año, se establecen entre los requisitos legales, Ser

ciudadano(a) mexicano(a) y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y

civiles; contar con credencial para votar con fotografía vigente; no haber sido registrado(a)

como candidato(a) a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores

a la fecha de contratación; no ser o no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal

de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la fecha de contratación;

no estar inhabilitado(a) para ocupar cargo o puesto público a nivel Federal, Estatal o

Municipal; no haber sido destituido(a) de algún cargo o puesto del Instituto, entre otros.

En lo que respecta a los requisitos administrativos, la convocatoria señala los siguientes,

acta original y copia simple; credencial para votar vigente; comprobante de estudios o

certificado del último grado de estudios comprobante de domicilio con vigencia no mayor a

3 meses; Clave Única de Registro de Población (CURP); constancia de situación fiscal

expedida por el SAT; currículo vitae con firma autógrafa, entre otros.

Es importante destacar que el proceso de selección comprende las siguientes etapas,

como evaluación curricular, entrevista, examen y evaluación integral. Una vez de que

seas seleccionado(a), podrás ser contratado como Auxiliar Operativo, recibiendo una

remuneración bruta mensual de $12,110.58 (menos impuestos).

Finalmente, cabe precisar para quienes estén interesados(as), podrán enviar a la cuenta

de correo electrónico organización@ietam.org.mx la solicitud acompañada con los

documentos establecidos del 23 al 25 de junio del presente año. En caso de que no se

cuente con la documentación completa, se le hará llegar mediante correo electrónico al

solicitante, los documentos faltantes, debiendo cumplir en un plazo no mayor a las 24

horas, caso contrario, se tendrá como no presentada dicha solicitud.

Para mayor información, los interesados pueden llamar al teléfono del Instituto Electoral

de Tamaulipas al teléfono 834 315 12 00 ext. 146 y 148.