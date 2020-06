Por donde quiera que se vea, la confianza de los mexicanos en las elecciones está en el Instituto Nacional Electoral y los Institutos Estatales.

Los ciudadanos no quieren saber de otra forma para organizar las elecciones, dado que, los Consejeros Nacionales y Estatales hace bien su papel y por ellos hablan los resultados, entendidos estos no como el número de votos y la diferencia de boletas entre quienes ganan y quienes pierden.

Más bien son resultados en macro, es decir, la nación, las entidades y los municipios quedan tranquilos y en paz

después de las votaciones, porque las reclamaciones quedan sujetas a las leyes y son los Tribunales quienes

determinan a través de sus resoluciones los veredictos, mismos que son acatados por reclamantes y reclamados.

Todavía nadie entiende el porque de tanta tirria de las actuales autoridades de la República en contra de los

responsables de organizar los proceso electorales, como si la autonomía de los órganos les molestara y lo peor,

queda la impresión de que quieren apoderarse de ellos para no a derrotas en las urnas.

En esta semana el tema de la organización de las elecciones se movió desde Palacio Nacional, en virtud de los

cuestionamientos presidenciales, pero, cuyas respuesta de los Consejeros no se hicieron esperar, dado que, tanto

el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, OPLES, son los verdaderos guardianes de las elecciones

y garantes de la democracia, según sus afirmaciones.

Por demás está decir que sus acciones están basadas en un amplía, moderna y vanguardista Legislación a la cual

no le falta nada, más bien le sobra, en virtud de que los partidos políticos se quedan cortos como organizaciones de interés público que son.

Cuestionable será que, la realización de las elecciones venideras no se hagan a través de los conductos ya

establecidos, de ahí que, siempre habrá Consejeros Electorales como en pie de lucha, porque tratan de defender las instituciones construidas a fuerza de trabajo permanente.

En términos reales, se trata del INE y el IETAM que todos quieren, porque son instituciones probadas en la

organización de las elecciones y que, como organismos autónomos cumplen a cabalidad con los objetivos trazados para ellos en la Constitución y las Leyes Electorales emanadas de Carta Magna.

No hay que olvidar que es John Mill Ackerman Rose, es el designado para sepultar a los órganos electorales, por

considerar que la autonomía de que fueron dotados por las Leyes, les convierte en amenaza para el poder político del actual gobierno, de ahí que el escritor e investigador, está en espera del momento propicio para que se escriba la suerte de quienes realizan las elecciones en la actualidad y que lo hace de una forma que tiene convencidos de la credibilidad de los resultados a los mexicanos.

Son los electores quienes esperan que haya INE y IETAM para mucho rato, desde el momento que cumplen con la Ley y sus funcionarios no le temen ni a las auditorías, ni a los cuestionamientos y mucho menos a la rendición de cuentas, porque al final de cuentas quienes no cumplen con los ciudadanos, son los partidos, no las autoridades.

Los otros.

En el Congreso del Estado la Fracción parlamentaria del PAN busca promover reformas a la Ley de Derechos delas Personas Adultas Mayores en la entidad, para que se agregue la de capacitación sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, las famosas TICs que ahora andan en todo y con las cuales los adultos mayores no se identifican debido al a brecha generacional.

Entre los argumentos señalados por el grupo de Legisladores del PAN que lidera el Diputado Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política, queda claro que la capacitación a la que podrán tener por Ley los adultos mayores dejará beneficios como hacer más eficiente sus tiempos y recursos a través de las tecnologías que tienen a la mano mediante computadoras y dispositivos móviles.

Y es que, las TICs, tienen que ver en todo, ya si se trata de trámites bancarios, en las oficinas de los Gobiernos

Estatal, municipales o el federal, las compras de productos y el pago de servicios, así que, estar al día con las

herramientas que aportan dichas tecnologías es hacer de las personas adultas, ciudadanos más funcionales y a la

altura de los adelantos tecnológicos.

Algo que no falla en los acuerdos de los Diputados Locales cuándo se reúnen para tratar asuntos relativos a sus

observaciones, son los socorridos exhortos y, ahora fue uno para el Presidente de la República, Don Andrés López Obrador, con el cual le piden que reconsidere el recorte presupuesta que tiene previsto Ejecutar en la Procuraduría de Defensa de los Derechos de los Contribuyentes, ya que, es una institución que se convirtió con el paso del tiempo en una alternativa para resolver conflictos de carácter fiscal y porque el último año ha beneficiado a más de 100 mil personas en el país.

El punto no es exhortar, sino que, les hagan caso, aunque, en esto asunto de las peticiones salidas desde las

Comisiones Legislativas y que son pasadas al Pleno Legislativo, además de lanzar el anzuelo para ver si pega,

resulta básico que haya antecedente de que, mínimo los Diputados hicieron algo para buscar una solución a las

necesidades de la población.

Con todas las medidas sanitarias de por medio, este fin de mes se reactivará el trámite de las cartillas del servicio

militar para los jóvenes que nacieron en el 2002 y los llamados remisos. Cada uno de los que acuda a la Junta de

Reclutamiento Municipal, se sujetará a las medidas previstas por el Comité Técnico Estatal de Seguridad en Salud y deberá de presentarse solo, portar cubrebocas, permitir la aplicación de gel y la toma de temperatura, además de guardar la sana distancia para evitar contagios de COVID-19, que, a juzgar por los resultados del seguimiento

epidemiológico que se lleva a cabo en el país y en la entidad, los casos siguen a la alta y con noticias no agradables en corto, porque en ciudades como Reynosa hay más fallecimientos de los esperados.

Aunque este 24 d junio no tuviese pronósticos de lluvia emitidos por el Servicio Meteorológico de la Comisión

Nacional del Agua, como quiera debe llover, porque es el Día de San Juan y está relacionado con la lluvia y con el

uso de esta para disfrutar de los amigos y de los familiares, porque un baño provocado en este día, es parte de la

tradición mexicana, pero, también en otras naciones.

En el Día de San Juan, el agua es el vehículo de las relaciones entre las personas y no se concibe resta fecha sin

lluvias, así que, hay que predisponerse a la celebración de este día.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, hay lluvias para este miércoles, jueves y viernes, las cuales van de

moderadas a intensas, pero, las habrá y eso es trascendente, ya que, lluvias equivale a menos horas de extasiado

calor en estos días de inicio del verano.