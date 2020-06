Que el PRI ha regresado/

al menos en el discurso,/

aunque nadie le ve pulso,

ellos no han renunciado…

Se le apuesta al hartazgo/

Melhem así lo asegura,/

retornarán y lo jura;

PRI presume liderazgo…

Resulta lógico que desde el Comité Directivo Estatal, del Partido

Revolucionario Institucional (PRI), voces triunfalistas se emitan y

busquen hacer eco en todos los comités municipales.

Causaría sorpresa desagradable que su dirigente en Tamaulipas,

EDGAR MELHEM SALINAS, emitiera discursos derrotistas cuando su

partido está en un titánico proceso de reconstrucción.

Durante su gira por Nuevo Laredo, el líder estatal del tricolor aseguró

que ha percibido la desilusión de la población con los actuales gobiernos,

estatal y federal; aunque no le puso nombre ni apellido.

Al referirse a la Cuarta Transformación, MELHEM se dijo alarmado de

ver que nunca en la historia de México un Gobierno federal se haya

“resbalado” tanto hasta caer 20 puntos en las preferencias electorales.

Desgraciadamente para el PRI de MELHEM, una cosa son las

“percepciones” de su líder estatal y otra cosa muy distinta la realidad

que se vive dentro de su partido y los de enfrente.

Es cierto que el PRI puede regresar al poder si el hartazgo en la

población por los gobiernos que menciona llega a límites insoportables,

pero apostarle a esta ecuación es un enorme riesgo.

En Tamaulipas —quiérase o no— no se debe regatear el crédito al

Partido Acción Nacional. Actualmente es el partido en el poder y ello

significa abundantes recursos económicos para mover la estructura

electoral.

Tampoco se puede cerrar los ojos a una realidad, la Cuarta

Transformación (4T) ha operado bien en la entidad con la entrega de

recursos que los siervos de la nación han hecho de forma puntual.

Son miles de millones de pesos que se diseminan en el estado en forma

de apoyos económicos o en especie tanto por el PAN-Gobierno como por

la 4T; dinero que el PRI no tiene.

Además, en aquel municipio fronterizo, MELHEM SALINAS descartó

una alianza porque en estos momentos su partido trabaja en su

estructura; lo que llama la atención es cómo revivir la otrora poderosa

estructura cuando no hay dinero.

En política nada se mueve por amor al arte, aunque se le ponga amor y

arte a la operación política. Todos sabemos que MELHEM recibió un

partido en quiebra y con una permanente fuga de cuadros; nadie lo

puede culpar de la realidad que vive el PRI.

Fuera de discursos triunfalistas, futuros prometedores o ganas de

chambear, el exceso de confianza que se vive en la cúpula estatal tricolor

es inversamente proporcional a la realidad. No hay dinero y sin dinero

no puede haber estructura, una simple regla electoral… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Con la denuncia penal de la Dirigencia

provisional del Movimiento de Regeneración Nacional en contra de

YEIDCKOL POLEVNSKY, el grupo que la dama tenía en Tamaulipas

ha quedado demasiado debilitado por no decir pulverizado… En

contraparte los grupos de BERTHA LUJÁN y RICARDO MONREAL se

verán fortalecidos, todavía más, con el paso del tiempo… Con esto ya se

podría iniciar la lista de prospectos a las diputaciones federales y

alcaldías de cara al próximo proceso del 2021, porque los “ahijados” de

POLEVNSKY difícilmente aparecerían en esa lista… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- En Tamaulipas, la gente que

creía en ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN y le celebraba cada

disparate mediático que se aventaba, se dice desilusionada tras el feo

coscorrón que la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Movimiento

de Regeneración Nacional le dio, al mandarlo seis meses a la “banca”…

Los desilusionados ya le financiaban al “travieso” ALEJANDRO su

campaña y ahora no saben cómo recuperar lo invertido… Son rumores,

rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Las especulaciones van y vienen pero la figura

de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL —también conocido como JR— sigue

creciendo suave y gradualmente… El coordinador de delegaciones

federales en Tamaulipas trabaja a la velocidad y en el tono que le dictan

de Palacio Nacional, despertando el celo de buena parte de los actores

políticos en la entidad… La estructura personal de GÓMEZ LEAL sigue

creciendo, por aquello de que se llegue a ofrecer… ¡Sacarrácatelas!

+CUENTAN QUE… El diputado local del Partido Acción Nacional, (y

experredista) JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, está exigiendo que

no lo dejen fuera del próximo proceso electoral, pues su intención es ser

candidato a la Alcaldía de Madero… Pero…

++CUENTAN QUE… El problema es que al interior del partido el

diputado JOAQUÍN HERNÁNDEZ carga con parte de la culpa de la

derrota que sufrieron en el 2018, cuando ANDRÉS ZORRILLA no pudo

reelegirse. Se sigue insistiendo que el legislador tiene mucho que

explicar sobre la fallida operación política y por eso está “vetado”…

¡Órale!

~~ÁGORA~~

NO TENEMOS PERMISO de perder la esperanza, aunque la información

que circule del Covid-19 es digna de derrumbarnos… Los números no

pintan bien para Tamaulipas con relación a los casos registrados y

defunciones, la curva no se aplana y —por el contrario— sigue

aumentando por lo que el aislamiento social se extendería más allá de

lo proyectado… Repito, no tenemos permiso de perder la esperanza pero

esta fe en que todo se va a remediar debe ir acompañada de acciones

tendientes a contener el avance del Covid-19… Atender las medidas

sanitarias es sinónimo de esperanza y no tenemos permiso de perder

esta fuerza de voluntad…

