Tampico, Tamaulipas, 22 de Junio de 2020.- La evolución de entre 15 y 19 fenómenos meteorológicos será vigilada por el Consejo municipal de Protección Civil al iniciar la temporada de huracanes a fin de salvaguardar la

integridad de todos los tampiqueños, de allí que este lunes se reactivaron las sesiones que

permiten intercambiar información entre las dependencias involucradas en estas acciones.

Jesús Nader Nasrallah, alcalde porteño quien presidió la sesión plenaria celebrada la tarde

de este lunes agradeció la participación de las instancias involucradas en este trabajo.

«Conocemos muy buen nuestra zona, sabemos identificar las situaciones de riesgo,

debemos ir siempre un paso adelante, anticiparnos a los hechos para actuar con rapidez y

eficacia», aseveró el alcalde.

Añadió que la Protección civil involucra a todos: sociedad y gobierno y que

no pueden permitir que un fenómeno natural o contingencia los tome por sorpresa.

«Por eso hoy estamos atentos y listos para responder, tenemos toda la voluntad y capacidad

aunque espero que nunca tengamos que demostrarlo, en lo particular cuentan con un

servidor, esperemos no tener ninguna situación de riesgo, huracán, temporal o ciclón para

no tener que implementar esas medidas de urgencia», enfatizó el alcalde.

El alcalde hizo ver que la temporada de huracanes, aunada a la contingencia sanitaria

agrava cualquier situación de riesgo que se pudiera tener.

Agradeció a los constructores locales su apoyo pues dijo que pusieron a disposición del

municipio su equipo pesado para hacer frente a alguna contingencia.

Para temporada se pronostican en el Océano Atlántico de 8 a 10 tormentas tropicales, de 4

a 5 huracanes de categoría uno y dos y de 3 a 4 huracanes de categoría 3, 4 o 5, lo que

significa que entre 15 y 19 fenómenos meteorológicos requerirán vigilancia de su evolución

y trayectoria.

A la reunión asistieron autoridades estatales, federales, Marina, marítimas, DIF, entre otras

instancias.