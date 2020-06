CIUDAD DE MÉXICO.– Los personajes de “Elmo”, “Big Bird”, “Rosita”, “Abby Cadabby”, se ha unido contra el racismo por lo que han creado el programa Coming Together: Standing Up to Racism, en conjunto con el canal CNN.

A través de sus redes sociales los integrantes de Plaza Sésamo lanzaron un comunicado que destaca: “El racismo no tiene lugar en nuestra calle, ni en ninguna calle. Sesame Street se construyó sobre la diversidad, la inclusión y especialmente la amabilidad”.

La publicación surgió después de conocer el asesinato de George Floyd quien fue asesinado en Minnesota el pasado 25 de mayo por el ex policía Derek Chauvin, y ante esta situación surgieron protestas de descontento en torno al caso, además del movimiento Black Live Matter.

“Elmo”, “Gabrielle”, “Louie”, “Big Bird”, anunciaron que su programa que será trasmitido en compañía con el activista Van Jones y la periodista Erica Hill de la cadena CNN.

“El programa ‘Coming Together: Standing Up to Racism’ es para ayudar a los niños y las familias a discutir el racismo y las protestas que tienen lugar en todo el país, generar empatía y abrazar la diversidad”.