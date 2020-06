Ciudad Victoria, Tamaulipas (29 de junio de 2020).- La propuesta de crear un impuesto a empresas que generen gases contaminantes es aceptable siempre y cuando exista un verdadero fin de proteger al ambiente, pero no de la forma que aplica Tamaulipas en la que se refleja, nuevamente, un choque de poderes con la Federación, situación que debe cesar para dar paso al trabajo coordinado y en bien común, declaró el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Ricardo Gaviño Cárdenas.

“Los conflictos entre poderes no traerán nada bueno para Tamaulipas, no estamos en un momento para ver quien tiene más poder, si el Estado o la Federación, al contrario, lo que necesitamos es una verdadera coordinación entre los tres niveles de gobierno, porque estamos enfrentando una crisis de salud y una crisis económica muy importante, las políticas se elaboran en base a un bien de la ciudadanía y no a intereses políticos ni personales”.

El Partido Verde es por tradición el principal organismo político defensor del ambiente en México, pero leyes como la que se encuentra en el Congreso de Tamaulipas, que carecen de estructura y fundamentos legales, tienen una fin político y además va en contra de actividades económicas esenciales como el transporte público, la agricultura, pesca, entre otras que también generan gases contaminantes.

“Antes de estar buscando generar más impuestos, debemos ver que hay más problemas en Tamaulipas en materia ambiental como son la falta de trata de aguas residuales, la contaminación de mantos acuíferos, la carencia de rellenos sanitarios eficientes, una correcta red de agua potable que solucione su desperdicio, todos estos problemas también tienen impacto negativo en los acuerdos internacionales y en la propia vida de los ciudadanos y no se hace nada por solucionarlos”.

Muestra de que la propuesta tiene tintes políticos es el hecho de que las principales empresas afectadas serían las paraestatales Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, además de sus proveedores, lo que representa una declaración frontal contra el Gobierno Federal, apuntó Ricardo Gaviño Cárdenas.