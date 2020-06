El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local y líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), GERARDO PEÑA FLORES, ha jugado bien su papel.

Las encomiendas dictadas desde el “cielo azul” tamaulipeco las ha sacado adelante, a pesar que dentro del Poder Legislativo algunas “sombras” le han querido meter zancadilla; “golpes bajos” que tenían un cometido y llevan como autoría nombres y apellidos que ya fueron detectados y que están guardados en el baúl de los recuerdos para los tiempos del cobro de facturas.

Para muchos es visto como el guía, el líder azul, el árbol en crecimiento que genera la sombra para que cuadros panistas empiecen a sembrar desde las parcelas legislativas o a soñar que viajan en un tren futurista.

Pero también PEÑA sabe “apretar” donde se debe, pero más cuando se debe; impidiendo que los escándalos y ataques desde las bancadas de enfrente no pasen de ser chuscas anécdotas.

El líder de la Jucopo ha sido discreto y hasta “tímido” cuando alguien le pregunta sobre planes futurista. Es el presente y es el Congreso lo que acapara su atención.

Ya vendrán los tiempos de las definiciones y PEÑA sabe que las oportunidades sin trabajo de por medio resultan huecas, “bofas” o condenadas al fracaso. Por eso hay que chambear todos los días, dice…

Aunque el Partido Acción Nacional tiene mayoría en el Congreso local y con ello le da ventaja, también es cierto que en el Revolucionario Institucional y en el Movimiento de Regeneración Nacional no están ni mancos, ni ciegos y mucho menos cojos.

Por ello también PEÑA FLORES es visto como el “domador legislativo”, al tomar en cuenta las fieras figuras que desde el Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido Revolucionario Institucional coexisten en el Congreso local.

Ha sabido “cabildear” con las dos coordinadoras del Movimiento de Regeneración Nacional, con caballerosidad, al darle el lugar y la importancia a cada una de las damas.

Pero también PEÑA ha sabido dejar la arena legislativa a tiempo, cuando las dos coordinadoras morenista, EDNA RIVERA y CARMEN LILIA CANTUROSAS, deciden llevar sus diferencias hasta el callejón sin salida donde se dan las peleas de barrio.

Ni que decir de YAHLEEL ABDALA CARMONA, que a pesar de capitanear una minoría, no se puede negar que cuando sube a tribuna cimbra las paredes que dan arropo al Poder legislativo.

Hasta el momento PEÑA FLORES ha sabido ser conciliador cuando así lo requieren los tiempos y ser pastor cuando las ovejas legislativas se pierden en los pastos verdes de los espejismos.

También ha sabido ser domador cuando los tigres y las tigresas lanzan su rugido; por ello es lógico que cuando convives con fieras recibas algún rasguño, que no pasa de una chusca anécdota… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.– El Movimiento de Regeneración Nacional camina como “pateando un bote”, como que avanza dos pasos y se detiene tres… Para muchos esa postura es una franca pérdida de tiempo; para otros esa paciencia para dictar línea es una “estrategia” que muy pocos comprenden… Quienes ven pérdida de tiempo en la discreción política/electoral del partido, no han entendido que la línea se dicta desde Palacio Nacional y hasta el momento no ha salido humo blanco… La Cuarta Transformación no tiene prisa porque su “brazo armado” queme calorías en los bosques electorales, porque lo primero es conocer y barbechar el terreno que se va a pisar… ¡Ay ojón!

RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Parece que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue deshojando la margarita, de cara a los tiempos de las definiciones… Su líder nacional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, no ha despejado dudas sobre si hay o no acercamiento con Palacio Nacional, llámese también Cuarta Transformación (4T) o Movimiento de Regeneración Nacional… Su “tibieza”, desde las trincheras de la oposición en México, indicarían que hay un “acuerdo verbal” con el Jefe de la 4T, pero eso no sirve para que se apague la inquietud y el nerviosismo de algunos cuadros tamaulipecos que tienen ansias de novillero por lanzarse al ruedo… Algunos priistas esperan que haya o no definición, para tomar en cuenta o no la invitación que desde los pastos azules les fue extendida hace tiempo… ¡Ay ojón!

~~REALIZA RIVAS RUEDA DE PRENSA VIRTUAL.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, llevó a cabo una conferencia virtual a través de la plataforma “Zoom”, donde destacó la importancia que tiene para su Administración el tema educativo, por ello la entrega de becas así como la construcción de nuevos planteles, la remodelación o ampliación de otros, además del equipamiento, son puntos torales de su Gobierno. Adelantó que el Municipio conmemorará sus primeros 172 años de fundado este 15 de junio, presentando el logotipo que tiene como propósito el sentido de la lealtad… En otro orden de ideas, el alcalde RIVAS informó que a partir de este martes dos de junio se instalará un filtro sanitario en el Puente Internacional Juárez-Lincoln para detectar aquellas personas con síntomas de Covid-19, adelantando que quienes no acaten las medidas sanitarias serán retornadas. Los encargados de este tamiz sanitario negarán la entrada a Nuevo Laredo a los menores de 12 años, adultos mayores de 65 y a más de dos personas por vehículo, exigiendo también el uso permanente de cubre-bocas.

~~AGORA~~

EL PRESENTE ES un producto no renovable que debe ser atendido y vivido con especial cuidado… Quienes viven en el presente saben que hoy es tiempo de sembrar para que en el futuro se pueda lograr una cosecha abundante; pero también saben que tienen un baúl de los recuerdos a donde se puede acudir para saber de los errores del pasado, con la intención de no cometerlos nuevamente… Pocos saben y todavía muy pocos entienden que es en el presente donde realmente se vive para siempre; quienes viven en el pasado o pretenden vivir el futuro terminan por nunca vivir y se dan cuenta de ello demasiado tarde… Hasta mañana…