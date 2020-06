Cd. Victoria, Tamaulipas (4 de junio de 2020).- El desconocerla circulación de las calles por parte de un presunto agente de la Policía Federal, fue la causa para que omitiera una señal de alto e impactara la patrulla que manejaba con otra.

Informes proporcionados en el departamento de Tránsito Municipal, el percance sucedió en el Catorce Zaragoza de la zona centro, lugar a donde acudieron para tomar conocimiento peritos viales en turno.

Como responsable del percance fue señalado el chofer de una camioneta adscrita a la Policía Federal, que se desplazaba en sentido de norte a sur sobre la calle Catorce.

Al llegar al cruce con la de Zaragoza, no hace el alto obligatorio e impacta a otra camioneta Chevrolet Traker que circulaba en dirección de oriente a poniente.

Tras el encontronazo, el chofer de esta última unidad pierde el control del volante y se proyecta contra la pared de un domicilio particular.

Por fortuna no se registraron personas lesionadas solamente daños materiales estimados por la autoridad vial en los quince mil pesos.