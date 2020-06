Cd. Victoria, Tamaulipas, 6 de Junio de 2020.- Docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participaron en la sesión virtual de “Comeback Stories by Santander México”,

realizada en conjunto con Fuckup Nights, un movimiento de emprendedores que se ha hecho

famoso por divulgar las historias de éxito en los negocios de manera creativa.

La participación de la UAT en este programa se desarrolló en el marco de la

vinculación con Santander a través de Universia México, y en este sentido, el Director de

Relaciones Institucionales de Santander Universidades y Universia México, Salomón Amkie

Cheirif, habló de las becas y los premios que otorgan en nuestro país, así como de las nuevas

modalidades de entrega debido a la “nueva realidad” por COVID-19.

Fuckup Nights, es un movimiento de emprendedores que lleva siete años, contando

historias de fracaso que se convirtieron en éxitos. Nació en la Ciudad de México en

septiembre del 2012 y actualmente tiene presencia en muchos países del mundo.

A través de la plataforma Zoom, los participantes pudieron conocer la historia del

emprendedor mexicano y director general de la empresa de diseño textil “Worales”, Daniel

Luna, quien compartió la historia más amarga que ha vivido y que estuvo a punto de destruir

su futuro en los negocios.

Contó que tras unos años de trabajar en la idea que le hizo perseguir el sueño de

emprendedor, diseñando y vendiendo playeras que cambian de color con la luz del sol, se

topó con un cliente que le propuso un acuerdo para surtir playeras y otros artículos al

Gobierno Federal.

“No le dije que no a una oportunidad, es una manera de quedar bien con el cliente,

uno, dos, es negocio, tres, es el primer paso para una relación a largo plazo”.

“Resulta que el maquilador del estampado me ofrece las gorras más baratas, yo de

ingenuo dije que sí, sin contrato ni nada. Pero llega el momento de entregar, dijo que me

incluía el envío, dije va, le liquidé el pedido y fue la última vez que supe de él”.

“Al cliente no le puedes decir que no se pudo, había que resolverlo. La decisión era

muy fuerte. Lo que hice fue volver a comprar el material, compramos maquinaria. Y

trabajamos dos semanas día y noche para cumplir con el pedido. Dormía tres horas. Luego

de préstamos y cosas así. La situación salió bien, después llegue al programa de Shark Tank

México”.

Finalmente reflexionó en torno a su fracaso y explicó que ese tipo de errores pasan

mucho a los nuevos emprendedores, quienes carecen de información, de metodología y desde

luego de experiencia a la hora de hacer los procesos de negocios.