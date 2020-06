CDMX, México, 29 de Junio 2020. Robert Dante Siboldi, estratega del Cruz Azul, declaró que el equipo no está listo para jugar La Copa por México, torneo que dará inicio el próximo viernes.

Y aunque el Cruz Azul reportó 14 casos de coronavirus positivos en el equipo varonil y siete indeterminados, esa no es la razón que dio el uruguayo por no sentirse preparado para afrontar el torneo de pretemporada.

«No estamos aptos para soportar una carga de un partido de 90 minutos, el mismo jugador lo sabe. La realidad es que no estamos para jugar”, declaró Siboldi en conferencia de prensa virtual.

El estratega de La Máquina, quien es uno de los resultados indeterminados por COVID-19, dijo que este lunes se volvieron a hacer los exámenes.

Al conocer los resultados es que se dará a conocer la estrategia del Azul previo al torneo, donde debutan el próximo sábado ante Pumas.

“No es que esté en desacuerdo, al contrario, pero no es conveniente en este momento, a cómo estamos nosotros”, explicó el técnico celeste. “Con base en las evaluaciones físicas no estamos todavía listos, no hemos podido entrenar con todo el grupo completo, es todavía lo que me preocupa”.

Actualmente, el equipo está dividido en dos: quienes no dieron positivo por coronavirus entrenan en Querétaro, mientras que los positivos e indeterminados permanecen en la Ciudad de México.

“Futbolísticamente no están aptos para encarar este torneo, nos falta más tiempo de preparación, los muchachos lo están sintiendo, lo están soportando”, sentenció Siboldi.