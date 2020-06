Serán duros de roer/

en la guerra electoral;/

con un azul especial/

demostrarán su poder…

En la hamaca no se tiran/

y en el PAN están alerta;/

presentarán fresca oferta/

están vivos y respiran…

No se falta a la verdad si alguien advierte que la justa electoral del próximo año será cruenta. Ningún partido, ya sea solo en coalición o alianza, cederá terreno a nadie.

Ya dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ÉDGAR MELHEM SALINAS, que su partido se podría beneficiar de los desatinos que han venido haciendo quienes hoy detentan el poder en los tres órdenes de gobierno.

Lógicamente que sus comentarios no son compartidos, antes bien rechazados, por quienes tienen los hilos del poder en la entidad y en la mayoría de los municipios, es decir por el Partido Acción Nacional.

Salvo la Capital de Tamaulipas, por los abusos, excesos y vergüenzas del alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, que pone en tela de duda que el PAN mantenga su hegemonía, el resto del estado no está en riesgo; aunque hay algunas zonas con claroscuros.

Hasta el día de hoy el PAN no tiene enemigo real, aunque vale reconocer que quien le sigue los pasos y muy cerca es el Movimiento de Regeneración Nacional… Y no tiene enemigo serio, por cuatro razones importantes:

(1) El PRI seguirá arrastrando la vergüenza de tener a dos de sus ex gobernadores en la cárcel y uno de ellos, es decir EGIDIO TORRE CANTÚ, apretándolo a través de sus más cercanos ex colaboradores; además este partido no cuenta con recursos para chambear.

(2) Falta un liderazgo real en el Movimiento de Regeneración Nacional; la búsqueda de la candidatura por la gubernatura del 2022, sin detenerse a pensar que antes está el 2021, ha distraído a todos los morenos de algo muy importante: edificar su estructura.

(3) El Movimiento Ciudadano, con todo y que gobierna Jalisco y lleva paso ascendente en Nuevo León, principalmente en Monterrey, lo cierto es que en Tamaulipas los “emecistas” no pasan de ser un reducido grupo regenteado por GUSTAVO “El Negociador” CÁRDENAS.

(4) El resto de los partidos, sin que se tome a ofensa, no pasan de ser siglas que sangran al pueblo a través de las prerrogativas; sin estructura, candidatos o planes de Gobierno definido.

Independientemente de que el color azul es un bello tinte, lo cierto es que en estos momentos es el PAN quien cuenta con todas las canicas para jugar.

Por ello el partido azul debe aprovechar las “ventajas” que tiene en este momento para reforzar su estructura, que últimamente ha estado muy olvidada por LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, sobre todo en lo referente a la “vieja guardia panista”.

Además los panistas tienen una herramienta muy importante en época preelectoral que son los abundantes programas sociales, que bien trabajados se convierten en una fina maquinaria generadora de votos.

Si los azules se despojan de soberbias, definen el derrotero y suman antes que restar, no tendría por qué temer a las sombras que los amenazan; cualquier sombra, por grande que esta sea, desaparece hasta con la simple llama de un cerillo.

Pero eso sí. Los panistas no deben caer en excesos de confianza, dormirse en sus laureles o esperar que los programas sociales por sí solos den resultados electorales.

Por ello el PAN ya debe mutar de una agencia de colocaciones y un grupito de camaradas unidos por el presupuesto, a un partido serio que se nutra de aquéllos que no se amedrentaron cuando el partido era oposición en Tamaulipas y fueron perseguidos por el Prigobierno.

Todavía hay cientos de panistas en la Capital (y en el estado) que no reciben ni el saludo, mucho menos el llamado a sumarse, por parte de CANTÚ GALVÁN y eso es algo imperdonable si de operación política hablamos… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Algunos trabajadores del Hospital Civil no están de acuerdo en que ARMANDO TREJO politice en estos momentos las deficiencias que arrastra el nosocomio y que han provocado el rápido aumento de casos de Covid-19 entre personal y pacientes… No es un secreto que TREJO le ha disputado la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas a BLANCA VALLES, como tampoco es secreto que se aprovecha de la situación para llevar agua a su molino… Una cosa es exigir atención de primera para los compañeros contagiados de Covid-19 y otra cosa muy distinta aprovechar la crisis para sacar raja política… ¡Asumáuser!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES… Llevaba buen ritmo en la pasarela político/electoral de la Capital con miras a colocarse nuevamente como candidato a la Alcaldía, pero un conflicto en que se vio inmiscuido su hermano, pone en riesgo ese andar… Los adversarios de LALO GATTÁS no están ciegos, ni cojos, ni mancos y dentro del Movimiento de Regeneración Nacional también quieren la candidatura a la Alcaldía… LALO es y será amigo de todos hasta que abran el proceso electoral y será cuando comience el “fuego amigo”… Son rumores, rumores, rumores…

~~NADIE FRENA A RIVAS, NI EL COVID-19.- Con el tema “Atención Ciudadana en Tiempos de Crisis”, el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, participó en el webinar organizado por “Alcaldes de México”, donde presentó las estrategias implementadas por su Gobierno para hacer frente a la pandemia causada por el Covid-19 y de forma paralela mantener la atención a la población. La llegada de esta crisis sanitaria, acotó RIVAS, obligó al Gobierno de Nuevo Laredo a desarrollar diversas estrategias para mantenerse cerca de la población subsanando las demanda por servicios públicos de calidad, pero sin poner en riesgo la salud colectiva, reconociendo en esta estrategia el apoyo incondicional del Gobierno de Tamaulipas y de Laredo, Texas; con ello se evitó el colapso de los servicios de salud.

~~PRESENTA RECTOR SEGUNDO INFORME.– El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, presentó su Segundo Informe de Labores, en modalidad de distancia. Durante el evento se dio a conocer un video documental de su segundo año al frente de la Máxima Casa de Estudios donde destacó que se está a la vanguardia educativa, cultural y científica en Tamaulipas. Observando las medidas de sana distancia por el Covid-19, la UAT transmitió a las diferentes sedes contando con la participación en línea de los directivos y representantes de maestros y alumnos de las 26 Facultades, Unidades Académicas y Escuelas Preparatorias que integran la Asamblea Universitaria… A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador de Tamaulipas felicitó al rector SUÁREZ FERNÁNDEZ, por darle rumbo y destino a la UAT a través de su Segundo Informe de Labores.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El presidente estatal del PRI, ÉDGAR MELHEM SALINAS, la tendrá difícil para sacar candidatos con perfil triunfador para la próxima justa electoral, ya que sólo tiene de dos sopas: cartuchos quemados o desconocidos y en ambos casos se requiere mucho dinero para posicionar al candidato… ¡Ámonos!

++CUENTAN QUE… Aquella foto de MELHEM con el ex candidato a gobernador, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, y que circuló “levemente” por redes sociales hace un par de días, sirvió para tranquilizar a unos pocos tricolores que ya advertían que “BALTA” se vestiría de color guinda… Pero ojo, todavía no está nada definido y mucha gente del cuadro chico de “BALTA” cobra en el Gobierno federal o hace negocios con ellos y hasta con el Gobierno estatal… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… Alguien se rasca constantemente la cabeza cuando mencionan el nombre de PILAR GÓMEZ como un firme prospecto a la candidatura panista por la Alcaldía de Victoria… El problema no es la candidata que viene sino el Alcalde que se tiene, responden quienes escuchan el nombre de la dama y se rascan la cabeza… ¿Así o más claro…?

++CUENTAN QUE… A últimas fechas, la diputada federal plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, tiene mucha prisa porque su voz y figura sean escuchadas y reconocidas en la Capital… Que alguien le comente que todavía no hay alcaldías plurinominales en México… ¡Zasssss!

