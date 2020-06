La escuela de educación superior más longeva de Tamaulipas sin duda es la que

se fundó en 1888 en la capital del Estado, por el morelense Luis Puebla y Cuadra, en un

modesto edificio con techo de paja, ubicado en lo que ahora es la esquina del 13 Juárez

en la zona centro, se llamó El Instituto Científico y Literario de Cd. Victoria

Quienes han estudiado la historia de esta institución aseguran que el plan de

estudios contemplaba entonces la educación secundaria y la preparatoria o bachillerato.

Aunque unos meses después, pero ya en 1889, por decreto del gobernador Alejandro

Prieto Quintero (4 de mayo de 1988 al 3 de mayo de 1896) se adiciona la formación de

profesores de educación básica.

En otras palabras, por decreto del gobierno tamaulipeco, la escuela privada

fundada por don Luis Puebla y Cuadra, pasa a ser propiedad del gobierno y desde

entonces se conoció como Escuela Secundaria, Normal y Preparatoria, dirigida por su

creador, hasta que se fue de Tamaulipas.

El maestro Don Efrén Vidal Covián Martínez, Cronista de Victoria, en el gobierno

de don Enrique Cárdenas González (1975-1980) hizo sus indagatorias y encontró sus

restos en el modesto panteón de Playa Vicente, del vecino Estado de Veracruz.

Durante décadas los tamaulipecos que deseaban estudiar más allá de la

secundaria, viajaban a la capital del estado para ingresar: o la escuela Normal o el

bachillerato. En el caso de seleccionar ésta última opción sabían que al egresar tendrían

que seguir sus estudios fuera del Estado, generalmente viajaban al Instituto Politécnico

Nacional (IPN) o a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ambos en

la CDMX.

Tamaulipas fue desde 1889 un productor de profesores de primaria y aumentó el

número de nuevos maestros con los egresados de la Normal Rural Mtro. Lauro Aguirre,

también conocida con el nombre de la Normal de Tamatán, centro formador de maestros

iniciado en el ejido Los Ébanos y llegado a la capital como Escuela Central Agrícola de

Victoria, hacia 1933.

La Autónoma de Tamaulipas nació con un movimiento estudiantil en 1967

logrando la los decretos 145 y 146 en marzo de ese año con diez facultades, seis

escuelas, cinco preparatorias, un instituto y un departamento, con una creciente

población escolar, según datos del Lic. Juan Fidel Zorrilla y apunta que 1972 se efectuó

la Autonomía Legislativa.

En la Dirección General de Educación Normal se conoció como la Normal de

Victoria y la Normal de Tamatán, en la capital tamaulipeca.

La Normal Federalizada y en 1979, al celebrar el CX Aniversario de su fundación,

el H. Congreso del Estado oficializó el título de Benemérita, en reconocimiento de la

trayectoria de sus maestros y egresados, distinguidos en Pedagogía, Didáctica, deporte,

letras y desde luego el campo político.

Convertida en la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas

(BENFT), en la década de los años sesenta el viejo edificio de lo que ahora es La Casa

del Arte, es dejado porque a gestión del gobernador Práxedis Balboa Gojón (1963 –

1969), el presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) inaugura lo que ahora

conocemos como el Centro Médico, Cultural y Educativo ALM, en la Loma del

Santuario o la Loma del Muerto.

Ilustres profesores en todos los tiempos hay impartido sus cátedras y no menos

egresados, encontraron la semilla inquieta de incursionar en la docencia, la psicología y

en muchas áreas del saber humano que han prestigiado a la institución.

En las últimas décadas maestros y estudiantes de la BENFT han llevado a

escenarios internacionales resultados de investigaciones, ensayos, tesis, etc., que han

valido no solo para subir puntos en la burocracia federal, sino enterar al mundo sobre

ideales alcanzados, hipótesis comprobadas, puntos de vista acertados.

Son muchos los nombres de maestros de la BENFT que se siguen distinguiendo

por su trabajo en el aula, que han sabido combinar con la investigación e innovación en

la formación de nuevas generaciones de docentes.

Gilda Concepción Garza Contreras es el nombre de la directora que apenas la

semana pasada deja el cargo y queda acéfalo para que las autoridades de Educación de

Tamaulipas nombren interinamente al titular, o en su caso, convocar a un concurso –

cerrado o abierto- y aparezca el nombre de quien tenga ese honor de dirigir a la BENFT.

El marco legal establece que las ausencias temporales del director serán cubiertas

por el subdirector Académico, en este caso, corresponde a la Dra. Nora Imelda

González Salazar, egresada de la misma institución, con estudios de maestría y

doctorado.

González Salazar es una investigadora de la educación primaria y normal,

destacando ponencias, presentaciones de libros y artículos de revistas especializadas en

congresos europeos, incluyendo España, Francia, Portugal, Italia, etc., lo mismo

trabajos han sido presentados en escenarios del continente Americano y, desde luego, en

el mismo país.

La Secretaria de Educación de Tamaulipas (SET) de Mario Gómez Monroy, tiene

un amplio abanico de candidatos, pero incluso el mismo titular del ramo, conoce la Dra.

Nora Imelda González, pues por su trayectoria forma parte del Consejo Estatal Técnico

de la Educación.