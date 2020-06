NUEVO LEÓN. 26 junio 2020. Tras alcanzar una cifra récord de contagios de COVID-19 al llegar a más de 400 casos diarios, el Gobernador Jaime Rodríguez informó que no se puede avanzar con la reapertura económica en el Estado, por lo que solo podrán continuar los giros que actualmente están operando, por lo que pidió paciencia, ya que dijo la salud es primero.

La decisión se tomo luego de analizar los indicadores del semáforo estatal y por recomendación de la Secretaría de Salud.

Este jueves nuevamente se alcanzó un número máximo de contagios desde el inicio de la pandemia en Nuevo León, y es que se reportaron 408 casos y 14 defunciones más para dar un total de 8 mil 193 casos confirmados y 302 defunciones.

El contagio de este virus no sólo es rápido sino que crece exponencialmente, una sola persona puede contagiar a 3 más, y esas 3 personas a otras 3 y así sucesivamente, por lo que ‘El Bronco’ pidió a la ciudadania: QUÉDENSE EN CASA, no salgan si no es necesario.

A continuación el mensaje que el gobernador de Nuevo León compartió en las redes ociales;

Es por ello que el día de ayer analizamos los indicadores de nuestro semáforo estatal y por recomendación de la Secretaría de Salud no podemos avanzar con la reapertura económica, solo podrán continuar los giros que actualmente están operando, por lo que les pido paciencia, la salud es primero y tenemos que ser cuidadosos.

Recuerden que nadie esta exento de enfermar o incluso fallecer, no lo tomemos como un juego, si todos ponemos de nuestra parte el regreso a la nueva realidad será más fácil si todos cooperamos. ¡Si te cuidas tú, cuidas a los demás!»

