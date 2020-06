El canta autor argentino Facundo Cabral dijo con clara sapiencia: “Si tienes un gran sueño, debes

estar dispuesto a un gran esfuerzo para concretarlo; porque sólo lo grande… alcanza lo

grande”

HOY toma la decisión de hacerte cargo de la grandeza a la que por derecho propio eres merecedor,

“HOY piensa en grande, sueña en grande, lucha por lo grande, ve tras lo grande, la búsqueda de un

sueño grande”; es lo que hace que tengas porque vivir y porque luchar, a quien amar y que tu vida sea

tan fecunda como interesante.

Por más tormentas que lleguen a tu barca, no desistas del sueño de ser merecedor de lo grande, de lo

mejor, de lo espectacular, sólo necesitas interpretar los signos y señales, contactar con tu alma, ahí se

encuentra el ¿para qué? y la verdad de tu vida.

Recuerda que para ir tras lo grande, la primera gran victoria es sobre ti mismo, cautívate, siéntete

merecedor de lo mejor, redescubre el placer de los efectos y los afectos más intensos del milagro del

nuevo amanecer y con ello de vivir, recuerda que: “Es más fácil enamorar a una mujer… que

enamórate de ti mismo frente al espejo”

En tu vida soñar en grande, es comprender que la poderosa imaginería del ser humano, sobrepasa los

límites de la realidad, que te ayudan a sentir y detonar tu poder personal, que es poderosamente infinito,

que eleva tu autoestima y te conduce a ser cocreador de tu maravillosa historia.

Un ser sin grandes sueños, es como un gran crucero sin brújula, se extravía el rumbo en el mar de la

vida; estamos hechos de realidad y de sueños que te preguntan ¿Por qué no? “¿Qué es la vida? Un

frenesí, ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; que

toda la vida es sueño, y los sueños… sueños son”

Vivir y soñar en grande, pensar que si se puede, al final de cuentas son dualidad indisoluble, que te

recuerda que llegaste a ésta carnalidad a entender el rompecabezas de la vida, a aprender, a hacer del

amor una práctica constante que te lleve a ser amado, a crear, a creer en ti mismo, a no poner barreras a

tu crecimiento, a ser luz que ilumina el camino y a hacer agradable y ligero tu viaje.

Si revisas tu vida encontrarás que hay algo que no has podido conseguir, ¿Por qué no has podido?

simplemente… ¡Porque no has querido salir del círculo vicioso que genera tu zona cómoda! Porque has

tenido miedo, –y el miedo es la frecuencia energética más baja, que rompe tu armonía con el universo.

Recuerda que el antídoto contra el miedo, es el amor incondicional, los grandes miedos del ser

humano son: 1.- El miedo a la vejez; 2.- El miedo a la soledad y el abandono; 3.- El miedo a la

enfermedad; 4.- El miedo a la muerte, y 5.- El miedo a ser amado, HOY ¡amate!, –porque nadie puede

dar lo que no tiene, el amor es tu fuente primaria, su poder genera un círculo virtuoso que renueva tu

vida– piensa en grande, lucha, ve en la búsqueda de tu visión positiva de vida, cree en ti.

A partir de ahora, cada nuevo amanecer siente la alegría que proviene de la confianza absoluta en ti

mismo, piensa en grande y date permiso de aprender a generar lo mejor para tu vida… ¡Te

sorprenderás con los resultados! Hay un viejo pensamiento que dice que “los siete pasos para tu

felicidad son muy sencillos:

1- Piensa menos… haz más.; 2- Habla menos… escucha más; 3- Juzga menos… acepta más; 4- Mira

menos… haz más; 5- Quéjate menos… aprecia más; 6- Teme menos… ama más; 7- Frunce el ceño

menos y… sonríe más.”

A propósito de sonreír, Calendario, el zapatero remendón del pueblo y amigo del Filósofo, llegó con el

campesino de “allá mesmo”:

— Fíjate Filósofo que desde hace días traigo en la mente una pregunta: ¿las mujeres cuando hacen el

sexo con nosotros…lo hacen por amor o por interés?

— Las demás no sé −responde el viejo Filósofo−, pero la mía lo hace por amor.

— ¡Ah chinga’! ¿Y por qué estás tan seguro?

— Porque lo que es interés, interés… ¡NO LE PONE NI MADRE!

