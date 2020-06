Como dijera el poeta, “como han cambiado las cosas”, todavía el año pasado en muchos países celebraron el Día Internacional sin Tabaco, en estos tiempos no hubo como celebrar, pero tampoco dinero para cigarros comprar.

La celebración no era porque ya se hubiera erradicado el tabaquismo sino por la lucha contra ese vicio que causa estragos en la salud y medio ambiente, igual porque los fumadores no pueden encender sus cigarrillos en cualquier lugar, no se permite fumar en oficinas gubernamentales, hoteles, restaurantes, centros recreativos, aulas y muchos otros sitios.

Viene a colación la mención porque ayer fue 31 de Mayo es el Día Internacional sin Tabaco pero en esta ocasión no habrá celebración en ninguna parte del mundo por esa cuestión pues hoy hay otra preocupación mayor en materia de salud.

Quizá el número de fumadores siga siendo el mismo pero lo cierto es que en estos tiempos a muchos no les alcanza para ese vicio, el COVID además de personas también ha matado muchas fuentes de empleo, está acabando con economías, ni el guardadito para cigarros queda.

Tan solo al inicio de la crisis de salud, del 18 de marzo al 18 de abril, se perdieron en México 707mil empleos y de ahí en adelante las cifras del Seguro Social marcan que se pierden alrededor de 17 mil al día.

Da hasta miedo hacer la sumatoria pues es alarmante la cantidad de gente que hoy está sin trabajo, con la preocupación de no tener para darle de comer a sus familias y pagar los servicios básicos, ya de comprar cigarros mejor ni hablamos.

Aparte de todo el desempleo que ya se tenía en nuestro país, la llegada del COVID empeoró la situación y a eso hay que sumarle que los del Gobierno federal no se tientan el corazón y hasta los costos de energía eléctrica domestica aumentaron, es en esas condiciones que definitivamente a los fumadores no les alcanza ya ni para un cigarrillo encender para meditar o tratar de olvidar sus penas.

Lo peor del caso es que, aunque la gente se da cuenta que la pandemia no solo está enfermado y matando gente sino que también está terminando con la poca estabilidad que se tenía en el país, sigue sin hacer caso, piensa que el coronavirus es un invento y no se cuida ni protege a su familia y a quienes les rodean para no contagiarse de ese mal mortal.

La dichosa curva de letalidad del COVID no baja, las cifras de contagios tampoco, ambas siguen en aumento pero aún hay mucha gente que continúa sin hacer caso, sin ver la gravedad de las cosas, sin comprender que si no acatamos las recomendaciones de quedarnos en casa, usar cubre bocas, cuidar de la sana distancia, sanitizarse esto empeorará y después menos trabajo habrá.

No es por alarmar o generar psicosis, pero la verdad es que todos debemos hacernos responsables, si no se contiene el virus no solo se tendrán más infectados o muertes, se desplomarán las pocas fuentes de empleo que quedan, la económica colapsará y los daños serán irreversibles, hambre, desesperación, violencia seguirán siendo el día a día en nuestra nación.

En fin, la situación es que ayer fue el Día Internacional sin Tabaco, pero no hubo nada que celebrar porque en estos tiempos tampoco se tiene tranquilidad, ni siquiera la certeza de mañana estar sanos pues el COVID continúa causando estragos, enfermando, matando y dejando a mucha gente sin trabajo.

Así es, de los daños colaterales que se resienten en el mundo entero, el principal en México es el desempleo, son muchas las fuentes de trabajo que se han perdido y al paso que vamos si no reaccionamos no podremos regresar a nuestra vida habitual en mucho tiempo, ya de cigarros ni hablar.

