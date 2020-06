View this post on Instagram

Con la triste noticia de que ha partido al cielo un gran compañero, un hermano, una persona que indudablemente nos dejó un gran vacío… Te vamos a extrañar cada día, las giras ya no serán lo mismo sin ti, y ten por seguro que vamos a pensar en ti en cada momento🙏 Nos acompañarás en cada tocada de eso estamos seguros, que Dios te tenga en su santa gloria, fuiste sin duda un gran músico, y una gran persona… Siempre fuiste muy alegre y así es como te vamos a recordar. De parte de todo el equipo de La Septima Banda queremos darles esta noticia… Descansa en paz Armandito❤