Si el PRI decidiera ir en alianza con alguna de las dos alternativas que tiene a la mano para salir a flote en la elección del 2021, ¿por cuál optaría, si no tuviera más disyuntiva -como así parece-, que decidir entre Morena y el PAN?

Quizá no es tiempo todavía de madurar una idea en esa dirección, pero las dos opciones son válidas para el PRI en Tamaulipas, no obstante que Acción Nacional está en ventaja frente al 2021, no solo por ejercer el poder municipal en 31 de las 43 alcaldías y de ser mayoría en el Congreso local, sino porque la estructura de operación política en territorio -mucha de ascendente priista-, y los programas asistenciales ejercidos por el estado y sus municipios, constituyen la herramienta más útil para ir al campo de batalla con mayores posibilidades de éxito en las urnas..

No se desdeña a Morena, por supuesto, pues aunque el partido del Presidente carece de estructura, mandos y liderazgo estatal, puede dar la sorpresa el 2021, ahora que el Presidente LÓPEZ OBRADOR arrancó en el sureste mexicano una gira a todas luces electorera, pero también desafiante del peligroso clima de pandemia que vive el mundo.

Morena podría dar la sorpresa, decimos, porque seguramente AMLO vendrá a encender a las masas con su discurso polarizante, aglutinando a los sectores favorecidos con su política asistencialista y electorera, creando una excelente corriente de simpatías hacia su partido.

Eso es evidente: en 2021 AMLO tiene que ganar otra vez la mayoría en la Cámara de diputados, pues perder su hegemonía en la Cámara baja echaría por la borda su obseción transexenal.

Y entre esas dos opciones, el PRI-Tamaulipas atisba, buscando la alternativa que le garantice mejores espacios de negociación para preparar su arribo al 2022, la elección de elecciones, y en la que los priistas tienen cifrada su esperanza.

Por lo pronto, ¿por dónde tejerá el PRI su alianza?

¿Será que va solo al 2021?

“DE CORAZÓN A CORAZÓN”

De otro lado, deje decirle que como parte de la campaña “De Corazón a Corazón” que se realiza en las distintas regiones del estado, el Senador de la República por Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, acompañado de los Diputados Federales OLGA PATRICIA SOSA RUÍZ y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO recorrieron las colonias Tamaulipas, Del Valle y López Portillo de Tampico, para llevar ayuda con paquetes alimenticios a familias en condiciones de vulnerabilidad.

Afirmó que durante sus visitas, continúa recomendando a la ciudadanía a permanecer en sus domicilios y fortalecer las medidas de higiene y prevención contra el coronavirus, para salvaguardar la salud de los tamaulipecos durante esta contingencia sanitaria.

“En esta labor humanitaria que emprendimos a favor de quienes más lo necesitan, seguimos entregando paquetes de productos alimenticios no perecederos con el propósito de contribuir con los sectores más desprotegidos”, destacó.

VILLARREAL ANAYA también visitó el Hospital General Regional # 6 del IMSS en Madero y el Hospital General del ISSSTE en Tampico, donde hizo entrega de material de apoyo como trajes de bioseguridad, guantes de látex, cubrebocas y alcohol en gel antibacterial para el personal médico y de enfermería, quienes están encargados de la atención de los pacientes, y son la primera línea de defensa ante la pandemia.

Durante estas acciones, acompañaron al legislador tamaulipeco los Doctores ARMANDO LEMUS GARCÍA, subcoordinador de la dirección normativa de salud del ISSSTE Nacional; ERNESTO LAVÍN HERNÁNDEZ, subdelegado del ISSSTE en Tamaulipas; LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Director del Hospital ISSSTE en Tampico y JUAN RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Director del Hospital General Regional # 6 del IMSS en Madero, respectivamente.

PRI, SU “NUEVA NORMALIDAD”

Por cierto, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto dentro de la agenda de la Nueva Normalidad del PRI, el Presidente del Comité Directivo estatal, EDGAR MELHEM SALINAS encabezó reunión de trabajo con integrantes de la estructura estatal, donde se analizaron parte de la estrategia priista rumbo a las elecciones constitucionales del 2021, temas de organización, fortaleza en territorio y finanzas.

En la reunión de trabajo también se definió la reactivación de áreas estratégicas del PRI, tanto en la dirigencia estatal como en algunos Comités Directivos Municipales, en apego a lo dispuesto por las autoridades de la Secretaria de Salud.

“Iniciamos la semana con reunión con los integrantes del Comité Directivo Estatal para organizar la agenda de la Nueva Normalidad, cuidando todas las medidas sanitarias, con cubre-bocas y gel antibacterial obligatorio en todas las reuniones en las próximas semanas”, subrayó.

En ese contexto MELHEM SALINAS señaló que el PRI dio cumplimiento ya a la agenda de la Nueva Normalidad en municipios como Matamoros, Rio Bravo y Tampico y, en ese sentido, dijo para esta semana se programó reuniones para los municipios de Xicoténcatl, Ocampo y más adelante en Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo, Mier, Guerrero y Nuevo Laredo, respectivamente.

En la reunión también estuvieron presentes CARLOS SOLÍS GÓMEZ, Secretario de Organización; JUAN MACHUCA VALENZUELA, Secretario de Elecciones; GEORGINA BARRIOS GONZÁLEZ, Secretaria de Gestión Social; ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal; el Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI EUGENIO BENAVIDES BENAVIDES; GUADALUPE AVALOS SÁNCHEZ Coordinador Estatal del Registro Partidario y ELISEO CASTILLO TEJEDA, Secretario Adjunto a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, entre otros.