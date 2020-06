México, 09 de Junio 2020. Apesar de haber conseguido diversos títulos en su carrera, y de haber llegado al fútbol de Europa, Miguel Layún aceptó que su carrera no ha sido sencilla, y que muchas veces, el mismo ha dudado de sus capacidades.

El actual elemento de los Rayados de Monterrey, durante esta etapa de pausa en el fútbol mexicano debido a la pandemia por el coronavirus, se dijo estar agradecido con varias personas que le ayudaron a salir adelante; entre ellas, su esposa, y su entrenador en su etapa con el América y en la selección mexicana; Miguel Herrera.

«Hay personajes que creo que lo han hecho; mis papás, y personas como Miguel Herrera. La gente sabe que a lo largo de mi carrera me lo he cruzado en diferentes momentos y siempre ha sido un técnico que ha creído en mí; muchas veces, incluso, tengo la sensación de que ha creído más de lo que yo he creído en mí en ciertos momentos de mi vida».

«La que ha estado por encima de todo es mi mujer porque siempre que le he dicho algo me dice «vamos»; y cuando me ve dudar me dice «tu puedes, eres más que esto». No se si tiene un chip motivador muy importante o definitivamente ha creído mucho en mi y me aprecia más de lo que yo a veces», reveló en entrevista.

Miguel Layún y el cáncer: «Me quedó claro que la vida cambia en un segundo»

El exelemento de equipos como Veracruz, Atalanta, América, Watford, Porto, Villarreal y Sevilla vivió uno de los episodios más grises de su vida en su regreso a México cuando se le detectó un tumor cancerígeno, el cual fue removido a tiempo. Dicha experiencia, asegura, le dio otra perspectiva de la vida.

«Aprendí a valorar cosas más sencillas de la vida, a relajarme en cuanto a las rutinas, en cuanto a lo que pienso, y también dejar fluir un poquito más las cosas y se me ha quitado la carga emocional en ese sentido».