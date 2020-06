CDMX, México, 28 de Junio 2020. El inicio del Apertura 2020 de la Liga MX está cada vez más cerca y los equipos ya se alistan para comenzar la pretemporada con mini torneos y ante la pandemia de coronavirus,que ha afectado a algunos clubes del balompié mexicano; no obstante, para Miguel Layún es importante tener calma ante esta situación.

«La respuesta ha sido mejor que la que imaginaba, me siento tranquilo, no siento esa preocupación tan agobiante que sentía en casa 100% y me preocupaba ir a los entrenamientos. Parte de un tema de confianza, de entender que es momento de cuidarnos, de ser inteligentes en ese sentido. Siempre estará el temor, porque hay infinidad de formas de contagio (…) siempre vamos a estar expuestos. Hay que ser inteligentes emocionalmente con lo que está sucediendo y podamos trabajar», explicó en entrevista.

Además, su entrenador, Antonio Mohamed, hablo y explicó el trabajo del club ante esta circunstancia: «Lo ideal sería jugar 10 días antes de que empiece el torneo. ¿Cómo vamos a llegar? No lo sé, porque va a ser otro escenario porque van a ser cinco meses sin competir. Creemos nosotros que vamos a estar bien, que el equipo se está preparando bien».

Además, comentó que no debería existir miedo ante la enfermedad; sin embargo, sí debe haber un respeto y protegerse para no contraer la infección.