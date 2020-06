Michael Jackson; 11 años de sus muerte

2. Su padre

Michael Joseph Jackson nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958. Su madre,, era una devota testigo de Jehová, y su padre,, trabajaba en una fábrica y cantaba en un grupo llamado The Falcons. Michael creció en una casa en, Indiana, con sus padres, ocho hermanos y un ambiente de maltrato. Desde chico demostró talento para la música. En 1964, su hermano Marlon y él se unieron a la banda musical Jackson Brothers. Pero pronto se destacó del resto por su habilidad para cantar y bailar. Se convirtió en vocalista del grupo, al que posteriormente denominaron The Jackson Five.

“Actuábamos para él y nos juzgaba. Si te equivocabas, te golpeaba. A veces con un cinturón, otras veces con una vara”, contó Jackson en Moonwalk, sus memorias, acerca del trato brutal que le daba su padre. Le tenía tanto miedo que solo al verlo ya vomitaba. El hombre solía humillarlo llamándolo “Big nose” (narigón) algo que le provocaría un gran complejo. La relación era tan tensa e irascible que en 1979, Jackson lo desvinculó como su manager, justo en el momento en que su carrera despegaba con éxitos como Off the Wall y especialmente Thriller. Aunque su padre- junto al resto de su familia – lo acompañó cuando fue juzgado por abuso sexual infantil, lo excluyó de su testamento.

3. Visita a la Argentina

En octubre de 1993, ofreció tres conciertos en River –todos con entradas agotadas- donde demostró por qué era el rey. Salió al escenario del Monumental y estuvo cuatro minutos quieto, como una estatua mientras 50 mil personas gritaban su nombre. Después hizo delirar al público con un show que comenzó con Jam y terminó con Heal the world, rodeado por chicos en el escenario. Lejos del show, el cantante sorprendía con sus actitudes.

En varias ocasiones salió al balcón del hotel no solo para saludar, también para tirarle caramelos a la gente, o escribir ‘I love you’ en una almohada. Pidió visitar un parque de diversiones. Como ya no existía el Italpark, la única opción que le quedó al productor Héctor Cavallero, fue llevarlo a ‘Family Park’, un parque de diversiones más pequeño. Era un martes y se cerró el lugar, para que se divirtiera sin que lo molestaran.

Uno de los momentos más bizarros ocurrió cuando decidió ir a un shoping. No quiso usar su limusina ni una de las camionetas del hotel. Entró a un local y la gente se comenzó a agolpar, tanto que la vidriera parecía a punto de ceder. Lejos de asustarse, la situación lo hizo reír. “Hicimos un cordón con la policía y los guardaespaldas.

Cuando salimos volaba todo. Un escándalo. Llegamos a la puerta, nos metemos, bajamos por la escalera y cuando llegamos al estacionamiento me doy cuenta que no tengo el auto ahí. ¡Estaba en la calle! Y la camioneta también”, recordó Héctor Cavallero, el productor que logró traerlo, de la situación. Lo insólito fue el final. “Un señor, con un Renault 12 colorado, salía del estacionamiento. Le digo: ‘Sacame de acá’. Le abro la puerta, le siento a Michael Jackson al lado y yo, atrás. El tipo giró la cabeza, lo miró y no lo podía creer. Y salimos”. El artista también tuvo un encuentro de cinco minutos en la Rosada donde lo recibió el entonces presidente Menen y su hija, Zulemita.

4. Rey del Pop

Si de algo no quedan dudas es de su calidad como artista, porque el “rey del pop” cambió la música para siempre. Su video, Thriller modificó la forma de grabar y ver música. La pieza dura 14 minutos y todavía es hipnótica. El cantante aparece disfrazado de hombre lobo y baila con zombis, todo acompañado con efectos especiales que rompían todo lo que se conocía hasta ese momento y que implicaron un costo de 500 mil dólares suma que jamás se había gastado. Sus icónicos pasos de baile fueron reproducidos por seguidores de todo el mundo y hoy se siguen imitando.

Como artista fue pionero en crear y popularizar el concepto de giras mundiales. Alcanza con este dato para comprobarlo. The Dangerous World Tour, la gira que lo trajo a la Argentina duró cinco meses y sumó un total de 69 actuaciones. Además fue un innovador en el armado de shows con efectos e iluminación especiales, robótica, tarimas deslizables y espectáculos temáticos,

Su música rompió barreras de subgéneros ya que mezclaba el rhythm & blues (soul y funk), disco y dance. Es el músico más exitoso de todos los tiempos. Vendió 1.670.000.000 millones de discos hasta Noviembre de 2011. Durante su carrera ganó 735 premios entre ellos 475 galardones, incluyendo 17 Grammy.

5. El bailarín

Si como músico Jackson rompió moldes, como bailarín no se quedó atrás y eso que jamás tomó una clase de danza académica. Comenzó con coreografías predecibles pero terminó diseñando y creando un concepto narrativo donde danza, voz y música fluían con tanta naturalidad que revolucionaron el mundo del arte. Su paso imitando a un hombre caminando en la Luna –el icónico moonwalk– entró en la historia de la danza.

En sus shows, el artista se deslizaba por el escenario de una forma tan diferente y a su vez con tanta destreza que parecía que usaba efectos especiales. Si bien contaba con zapatos especialmente diseñados, el movimiento requería utilizar la fuerza de los músculos del torso, algo que se lograba luego de horas de entrenamiento. Obsesivo y talentoso, personalizaba cada canción con una coreografía y pasaba noches sin dormir buscando el paso perfecto.

Así como su música mezclaba géneros también lo hacía su danza. En sus pasos había variaciones de danza jazz, algo de street más break dance sumado a aportes propios y originales. A sus naturales dotes de bailarín le agregaba su disciplina para ensayar por lo que en el escenario lograba movimientos imposibles -que ni bailarines profesionales podían seguir- todos realizados con máxima sensualidad y con la coordinación exacta entre música y movimiento.

5. Hombre récord

A los cinco años edad formó su propia banda junto a sus hermanos y a los once fue el vocalista más joven en liderar la lista de sencillos en los Estados Unidos. Logró ser el primer cantante en entrar en la lista de temas directamente en el número 1, con You are not alone. Tuvo canciones en el número uno de los rankings en todas las décadas desde los años sesenta: 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. Con Thriller se mantuvo 37 semanas en el primer lugar.

Fue el primer cantante en ganar más de 100 millones de dólares en un año. Se estima que su fortuna llegó a superar los 7250 millones de dólares. Al momento de su muerte tenía 2.500 millones y sus ventas se incrementaron en un 125%.

Fue el primer afroamericano que apareció en la MTV. Llenó siete veces el estadio de Wembley, congregando a más de medio millón de espectadores. Aparece en el Libro Guiness de los Récords como «El artista que ha apoyado mayor cantidad de obras de caridad»: ayudó a 39 organizaciones con donaciones que superan los 500 millones de dólares.Su muerte sumó otro macabro récord, su funeral fue el más visto en todo el mundo: 2500 millones de personas siguieron la ceremonia.

7. Amores

Se casó por primera vez con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley, en mayo de 1994, en la República Dominicana. Él tenía 37 años y ella, 27. Duraron juntos apenas 20 meses.

El segundo matrimonio ocurrió en Sydney, Australia. El 14 de noviembre de 1996 se casó con la enfermera, Deborah Jeanne Rowe. La pareja se conoció a mediados de los 80, cuando Jackson fue diagnosticado con vitiligo. Ella pasó muchísimos años ayudándolo con su enfermedad. Iniciaron una amistad que terminó convirtiéndose en matrimonio. Fueron padres de Michael Joseph Jackson, Jr. y de Paris Michael Katherine Jackson. Se divorciaron en 1999 y Rowe le entregó la custodia completa de los niños.

Entre los romances que se le atribuyeron figura uno de dos semanas con Whitney Houston y un gran amor –no correspondido- con Brooke Shields. Con Elizabeth Taylor se planteó salir pero temió que por la diferencia de edad -27 años- la prensa los condenara bautizándolos “la extraña pareja”.

8. Cirugías estéticasAlgunos señalan que comenzaron con el accidente que tuvo durante la grabación de un comercial de gaseosa, cuando sufrió quemaduras de tercer grado en el cráneo y perdió una buena parte de su pelo. Otros aseguran que fue en 1979 cuando luego de una caída del escenario pasó por el quirófano y salió con una nariz más fina y puntiaguda. Pero según varias biografías las cirugías en su nariz solo tenían un fin: borrar todo parecido físico con su padre y olvidar su mote de “Big nose”.

Reconoció que se puso una prótesis en el mentón, se realizó injertos en el cuero cabelludo. Además padecía vitíligo, una enfermedad por falta de pigmentación por lo que se sometió a diferentes tratamientos para blanquear su piel.

9. Hijos

Tuvo tres. Paris y Prince Michael I son hijos de Debbie Rowe. Prince Michael, el menor, fue concebido con su esperma a través de un vientre de alquiler. La paternidad de Jackson quedó cuestionada por Rowe que aseguró que jamás tuvo relaciones con Jackson y que los chicos nacieron gracias a una inseminación y con un donante de esperma.

Como padre, Jackson tuvo actitudes polémicas. Obligaba a sus hijos a salir con mascarillas a la calle. Se dijo que temía que estuvieran expuestos a gérmenes y que lo hacía para proteger su privacidad. Llegó a mostrarlos con máscaras de carnaval para que no se reconociesen sus caras. Según los guardaespaldas, cada vez que salían a la calle, les ponía extraños sobrenombres para que no usasen sus nombres verdaderos fuera de su casa.

10. Excentricidades

Mientras Jackson sorprendía por su talento, a medida que su fama crecía comenzaron a trascender sus rarezas. Dormía en una máquina de oxígeno ya que suponía que esta lo mantendría con vida por más tiempo, además de conservar su belleza y juventud. Amante de los animales, su mejor amigo fue el chimpancé Bubbles, rescatado en 1985 de un centro de investigación contra el cáncer de Texas. Lo acompañaba a todos lados, y hasta vestía los mismos conjuntos que el artista. También tuvo una boa constrictor a la que llamó Muscles (Músculos) y una pitón.

Nadie se podía encontrar con él sin pedir cita previa y esto incluía a todos sus amigos, colaboradores y parientes, salvo su madre. Amante de los libros gastaba fortunas en comprarlos. En Las Vegas le gustaron tanto los ejemplares usados de una librería que se los llevó todos por cien mil dólares.

11. Los Beatles

En 1985 compró por 47 millones y medio de dólares la obra de Los Beatles. Paul McCartney consideró el episodio como una traición. “Creés que alguien es tu amigo, y de repente, llega y te roba la misma alfombra en las que te sentabas con él”. A partir de ese momento en cada uno de sus conciertos, debía pagar impuestos por tocar canciones que él había creado. Paul aseguró que haría todos los esfuerzos a su alcance para recuperar los derechos y comenzó un reclamo legal. La industria de la música estaba en vilo ante una posible batalla sin precedentes cuando la discográfica prefirió evitar la disputa.

El jueves 29 de junio se presentó un documento en una corte de Manhattan que finalizaba el juicio preventivo de McCartney. Los derechos de Los Beatles volvieron a su poder en octubre de 2018

Acusaciones de pedofilia

A su rancho Neverland solían viajar cientos de niños para jugar y departir con el artista, que se declaraba amante y defensor de los niños.

Pero en 1993, Evan Chandler acusó al cantante de abusar de su hijo Jordan, de 13 años. La denuncia disparó una investigación que llevó a Jackson, en un intento de demostrar su inocencia, a permitir que le fotografiaran los genitales. Pero el caso no llegó a tribunales porque hubo un acuerdo por 23 millones de dólares. Tras la muerte del artista, Jordan aseguró que “Michael nunca abusó de mí, mentí por mi padre”.

En Leaving Neverland, Wade Robson y James Safechuck, denunciaron los abusos sexuales que sufrieron por parte del Rey del Pop cuando eran niños. El documental describe con claridad el grooming (cortejo) que Michael Jackson presuntamente llevó a cabo para abusar de niños de entre cinco a 17 años pero también instala una pregunta. ¿Dónde estaban los padres que permitían que sus hijos durmieran en la misma cama que Michael Jackson? Al parecer, disfrutando del mundo económico que el cantante ponía a sus pies.

Más allá de que legalmente nunca se lo declaró culpable, Jackson claramente era un ser con oscuros recovecos existenciales. Alguien que como artista cambió la historia de la música, pero que como hombre arruinó la vida de demasiados.