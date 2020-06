Deshoja la Margarita/

INE con México Libre,/

“tiro” de grueso calibre/

para el que hoy la “vomita”…

La dama un plan alista:/

conseguir prerrogativas;/

las metas son tentativas/

para eso salió artista…

Tal parece que MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO, esposa del expresidente de México, FELIPE CALDERÓN, le apuesta a una amnesia colectiva de cara al nacimiento de México Libre como partido político.

La dama tiene que dibujar un buen rostro y presumir que lleva bajo el brazo la fórmula perfecta para sacar al país de la postración en que se encuentra, disimulando el trágico calderonato que padeció la nación.

La ex primera dama sabe ocultar muy bien el nerviosismo que le provocan los nombres de GENARO GARCÍA LUNA y GUARDERÍA ABC, apostándole a que los mexicanos no tienen memoria, pasando por alto que la Cuarta Transformación no sufre amnesia.

Es decir que habría 30 millones de mexicanos o más que guardan en el baúl de los recuerdos la venta de ilusiones que FELIPE CALDERÓN, a la sazón Presidente de México, le hizo al país con su “guerra contra el narco”.

Además, el anuncio de que la Cuarta Transformación no olvida (los mexicanos tampoco) el incendio de la guardería ABC, pone en el radar a la ex primera dama y su organización civil, bajo la sospecha de que brindó impunidad a los responsables por la muerte de 49 niños.

El reto para México Libre es titánico (1) Conseguir que el Instituto Nacional Electoral, del que se sospecha ya se “infectó” de un virus llamado 4T, le dé registro como partido y (2) que los mexicanos olviden el origen de la violencia que sigue golpeando al país.

Si se presta atención a lo que podría orbitar a México Libre, se caería en la cuenta que aquello que llevó al candidato ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al poder, es decir el hastío de una clase vorazmente depredadora, sepultaría a MARGARITA y sus ambiciones.

Resulta paradójico haber bautizado al organismo político de ZAVALA-CALDERÓN como México Libre, ya que como partido u organización civil, los muertos durante el calderonato son pesadas cadenas que cooptarían su andar… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- La “rudeza innecesaria” que la Cuarta Transformación aplicó al gobernador de Jalisco, ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, tiene una dedicatoria muy especial hacia los mandatarios que conforman el bloque Norte-Pacífico; en política le llaman “acalambre”… Comentan que el linchamiento mediático del gobernador jalisciense de Movimiento Ciudadano fue laboratorio de prueba/error para saber qué tipo de política se debe aplicar a los rebeldes y/o revoltosos; y eso que todavía la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación no operan, porque todavía no son los tiempos… ¿Estamos ante una nueva “dictadura perfecta” llamada 4T…? Por lo pronto el Gobernador de Oaxaca, el priista, ALEJANDRO MURAT, convocó a sus homólogos del país a cerrar filas a favor del Jefe de la 4T, ¿hizo efecto el “acalambre”, hay intereses entendidos o una amistad “sincera” fruto de tantas visitas de AMLO a dicho estado…? ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.– La pandemia provocada por el Covid-19 y mezclada con la “nueva normalidad”, ha beneficiado a varios verificadores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, también conocida como la COEPRIS, sobre todos a los encargados de revisar pequeños negocios, de ésos que en ocasiones pasan desapercibidos porque operan en pequeños rangos dentro de una colonia… Algunos verificadores les ha ido muy bien al dar permiso de operar a negocios considerados “no esenciales” bajo la consabida inteligencia de recibir una suculenta “untada de mano”… son rumores, rumores, rumores…

~~AMPLÍA RIVAS EMPLEO TEMPORAL.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, dio buenas noticias a su pueblo al anunciar la ampliación del programa “Empleo Temporal Emergente”, además de entregar apoyos directos al comercio informal y subsidiar al transporte público. Lo anterior forma parte del plan de rescate responsable para la economía local que ha sido embestida por la pandemia del Covid-19. Adelantó el Edil que se analizan los mecanismos para que las “pulgas”, mercados y tianguis regresen de forma gradual a su actividad en esta primera fase de la “nueva normalidad”.

~~LOS ENTRETELONES…

CUENTAN QUE… Un tsunami de recordatorios maternales recibió el alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, tras el anuncio que hizo el tesorero del Ayuntamiento, ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ, de reducir las compensaciones a todos los trabajadores municipales… Si se robara menos el dinero alcanzaría hasta para hacer obras, fue el comentario general que privó al interior de la Presidencia Municipal de Victoria…

CUENTAN QUE… Los cerebros panistas del Comité Directivo Estatal en Tamaulipas, todavía no encuentran la fórmula vendible para que la población deje de ligar al alcalde de Victoria XICOTÉNCATL GONZÁLEZ, con las siglas del Partido Acción Nacional… Por lo menos dentro del partido ya coincidieron en que XICO “les hace daño” y lo más sano es que presente renuncia, pero al parecer el Alcalde anda en “modo rebelde”…

CUENTAN QUE… A quien le llueve sobre mojado es a la titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA, ya que en medio de esta crisis sanitaria cada día le brotan reclamos donde exigen bases mientras se exhibe la venta de plazas… por lo pronto se tiene planeada una mega manifestación para mañana miércoles (10/06/2020) a las diez de la mañana en Palacio de Gobierno; las “invitaciones” ya se están corriendo vía grupos de WhatsApp donde piden que porten uniforme, cubre-bocas y observen la sana distancia…

~~ÁGORA~~

HACE UN AÑO te dimos el último adiós. La noticia fue desgarradora por la forma en que partiste, que todavía se eriza mi piel cuando mi mente es sacudida por tu recuerdo… La vida tiene que seguir y eso hacemos los que te amamos, pero ha resultado difícil seguir caminando sin tu presencia física; más difícil es abrir el baúl de los recuerdos para acariciar tus fotos… El único buen sabor que me queda tras tu partida, es que en vida nos amamos y lo demostramos ampliamente; fuiste una hermana muy amada por tus iguales y supiste corresponder plenamente… Al escribir estas líneas me fue imposible impedir que mis ojos se humedecieran, pues todavía te extraño… Tal vez algún día, con el favor de Dios, nos volveremos a encontrar; por lo pronto sigue descansando en paz… Hasta mañana…