1,- La semana pasada la prensa nacional fue convocada al Foro Virtual Repensar y Fortalecer el Trabajo Docente: Experiencias en la Pandemia (COVID-19) y Aprendizajes para el Futuro, que organizó Educación Pública Federal, a través de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) que desde luego no son las siglas de la Comisión referida, pero que preside la Dra. Etelvina Sandoval Flores, normalista de origen.

De los puntos interesantes destacó el trabajo para analizar un currículum sobrecargado; incluir saberes y conocimientos necesarios; atender la formación de los maestros y revalorizarlos socialmente, reformular la agenda educativa con su participación y liberarlos de trabajo administrativo.

En opinión de la Dra. Etelvina Sandoval “…la crisis no representó un cambio total en materia educativa, sino una coyuntura cuyos aprendizajes deben recuperarse. La educación no se detuvo, solo se impartió en condiciones distintas…” enfatizó.

El foro pandémico de la educación, participaron profesores e investigadores, como la Dra. Carina Kaplan de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Alberto Arnaut Salgado, de El Colegio de México, Emilio Tenti Fanfani, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. En calidad de moderadora, la Mtra. Oralia Bonilla, integrante del Consejo Ciudadano MEJOREDU.

2. En capital de Tamaulipas, la Pandemia ha obligado a los profesionales de la educación a buscar soluciones prácticas ante los conflictos provocados por el COVID-19.

La creatividad para resolver situaciones conflictivas permitió al cuerpo docente de la Maestría en Educación Media, de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 281, dirigida por el Doctorando Pedro Javier Vargas García, que idearon el Primer Examen Profesional, de Grado, en formato virtual en Tamaulipas.

Con la idea de apoyar la investigación educativa que generó la tesis de grado titulada “El Portafolio Electrónico, como Herramienta para la Evaluación Basada en Competencias en Educación Media Superior”, el estudiante Reynold Alejandro Ávalos Robles, de la primera generación de la Maestría en Educación Media Superior, presentó su Examen Profesional en línea.

La directora de tesis es la Dra. Celia Reyes Anaya, quién presidió al grupo de sinodales; como Secretaria del Jurado destacó la Mtra. Ana Belia García Castillo y en calidad de Vocal, la Mtra. Alejandra López Cepeda.

Vargas García, Director de la UPN Victoria, comentó que en la historia de la educación superior del estado “…estamos innovando con el examen profesional en línea, porque llegamos a la conclusión de que de esta forma, los sustentantes evitan el viajar a la sede de la Universidad Pedagógica y la interacción con los sinodales de ninguna manera se pierde en esta modalidad, más bien aprovechamos las nuevas tecnologías en la educación.”

La Universidad tiene el propósito de dar la apertura a la creatividad de los estudiantes y profesores, por ello, dice Pedro Javier Vargas afirma “…abrimos la matrícula a los docentes que laboran en la educación media superior, al personal directivo con funciones en la docencia, investigación, difusión de la cultura y administración en los sectores público o privado, así como a profesionales de la educación.

3. Según la modificación al calendario escolar 2019-2020, la SEP determinó que los maestros de la Educación Básica, esta semana, no tienen clase frente a sus alumnos, porque deberán realizar evaluaciones del 8 al 12 de Junio. Pero… no concluye el ciclo escolar. La próxima semana, se ordenó que del lunes 15 al viernes 19 de Junio, habrá labores administrativas en las escuelas… haga las suposiciones que guste.

Lo que antes fue Receso Escolar, ahora es Receso Docente, contemplado del 22 de Junio al 17 de Julio y la última semana de julio (del 20 al 31) habrá capacitación docente a Educación Básica y Normal y también, Consejo Técnico Escolar (CTE). Se infiere preparar el siguiente ciclo (2020-2021).

Del lunes 03 al viernes 7 de agosto todas las escuelas estarán en la Fase de Sanitizacion, activándose los Comités de Participación Ciudadana de cada plantel, encargados de la Sanitización y limpieza, con filtros: casa, entrada a escuela y salón.

Si usted entendió la conclusión del curso 2019-2020, está equivocado. Para subsanar las deficiencias de la Escuela Pandémica, durante tres semanas de agosto (del lunes 10 al viernes 28) la SET implementará Cursos Remediales, con asistencia de alumnos a su escuela según el apellido paterno.

Con la letra ‘A’ y hasta la ‘N’, acudirán los lunes y los miércoles; pero si el apellido inicia con ‘O’ hasta la ‘Z’, entonces irán los martes y jueves. Los viernes se reservan para los alumnos con ‘rezago’ o sea los que están muuuy atrasados.

Los profesores tendrán para calificar el desempeño de sus alumnos del 31 de agosto al 18 de septiembre, por lo tanto capturarán calificaciones de sus alumnos del curso remedial.

¿Entendió? Yo tampoco.