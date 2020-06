Sabuesos orden reciben/

Nunca como ahora habían estado tan mal las relaciones entre el

Gobierno federal y los gobiernos estatales en México. Parece que la liga

se estiró tanto que no soportó la tensión y se rompió.

Antes que la Cuarta Transformación (4T) tomara las riendas del poder

y se mudara de Los Pinos a Palacio Nacional, los “choques” entre

gobernadores y el Presidente en turno se guardaban en el hermetismo,

atendiendo una especie de “diplomacia doméstica”. Hoy no se puede

ocultar lo evidente y eso significa que hay ruptura.

Lo escribí en columnas anteriores: La Secretaría de Gobernación es un

caro florero de la 4T; y aunque pudiera ser un florero fino, no pasa de

ser un artículo de ornato en el Gobierno federal.

El presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hizo

a un lado el diálogo o la presión política que en el pasado se empleaba

a través de Gobernación, para fundar una nueva forma de llamar a la

“razón” y a la “conciliación” entre los “rebeldes y revoltosos”.

Por ello la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia

Financiera (UIF) se han convertido en los más fieles y feroces

sabuesos a la orden de la 4T.

Vamos por partes, como dijo el carnicero. (1) La Unidad de Inteligencia

Financiera, a cargo de SANTIAGO NIETO CASTILLO, ha operado muy

bien para seguir el rastro del dinero y con ello llegar hasta quienes se

engolosinaron en los deliciosos pastos de la corrupción.

(2) El Servicio de Administración Tributaria ha sabido apretar, como

nunca lo hizo, a los dueños del dinero por órdenes directas del Jefe de

la 4T; en especial a quienes por tradición les causaba asco y repulsión

el pago de impuestos.

Allí tiene —como ejemplo— que poco a poco los grandes consorcios

locales y extranjeros (Femsa, Waltmart y Carso) han tenido que ir

hincados ante el SAT a tributar lo que por ley corresponde, una práctica

que en el ayer nadie la veía.

El adeudo de 15 grandes empresas que en conjunto superaba los 50

mil millones de pesos se ha ido reduciendo a través del “apriete” que les

dio RAQUEL BUENROSTRO, titular de la dependencia encargada de

exprimir las frutas de la tributación en el país.

De los tres sabuesos mencionados queda uno y es la Auditoría Superior

de la Federación, que de momento está “velando armas” en espera de

la orden que se dicte desde Palacio Nacional.

La ASF será la que opere al final en esta nueva modalidad de combate

a la corrupción y rezago fiscal, teniendo una tarea muy delicada que

será disciplinar a los mandatarios estatales.

Ante el despacho del Jefe de la Cuarta Transformación ha llegado toda

la información necesaria para: (1) recuperar lo que es del país a través

del pago de impuestos, (2) frenar la corrupción siguiendo la ruta del

dinero y (3) poner lupa al mal manejo de los recursos que

presuntamente se hacen en algunas entidades federativas.

Nadie puede culpar al presidente LÓPEZ OBRADOR de divorciarse de

aquellas prácticas donde las componendas entre Gobierno federal,

empresarios y políticos generaban una mortal herida en el dinero

público porque sangraban abundantemente.

El propio Presidente mexicano lo ha venido reiterando en su mañanera

al insistir que la lucha contra la corrupción es cierta. Aunque en lugar de

iniciar por limpiar dentro de la casa, optó primero por limpiar la cochera

al saber que es lo primero que miran las visitas… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- La titular de la Secretaria de Salud, GLORIA

MOLINA GAMBOA, debería lanzarse un clavado a la propia

dependencia que representa ya que es una “bomba de tiempo” que

podría costarle su puesto en caso de insistir en cerrar su nariz para no

oler el hedor a corrupción que sale de algunas áreas del sector Salud…

Es cierto, MOLINA tiene una delicada encomienda en estos tiempos y

es prever que la curva de contagios no siga creciendo o de lo contrario

todas las actividades que han comenzado a reactivarse se frenarían,

pero no por ello debe hacer oídos sordos a los cánticos de corrupción

que se escuchan en algunos pasillos de la Secretaría… En ocasiones

es más fácil despedir al titular de un Dependencia que a todo el equipo

que hace la chapuza… Ojalá que MOLINA ya escuche lo que sus

propios subordinados le gritan… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Se puede entender que el

nombre del Subsecretario de Salud, HUGO LÓPEZ-GATELL, pueda

causar rechazo, resquemor o repudio en actores políticos de la

Oposición, como parte de la “estrategia del golpeteo” que dicta el

“Manual de la Chapuza” en México… El problema es que son los

actores del Movimiento de Regeneración Nacional los que se sienten

“ofendidos” por la popularidad de HUGO, pues hasta el momento es el

único funcionario que puede hablarle al oído al Presidente AMLO, lo

que no pueden hacer MARCELO EBRARD, CLAUDIA SHEIMBAUN o

RICARDO MONREAL… Lo que para muchos representa una desgracia

la pandemia del Covid-19, para LÓPEZ-GATELL ha significado prensa

gratuita y promoción permanente, además de recibir un espaldarazo

presidencial constante… Parece que un grupo al interior de Morena,

prepara un “golpe de estado” para LÓPEZ-GATELL, para evitar que su

“popularidad presidencial” siga creciendo como espuma… Son

rumores, rumores, rumores…

~~DICTA UAT CONFERENCIA.- La Universidad Autónoma de

Tamaulipas, cuyo rector es JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, activó la

conferencia virtual sobre “Diabetes y Embarazos en época de Covid19”, que fue impartida por el endocrinólogo del Hospital Ángeles México, CARLOS ORTEGA GONZÁLEZ. Al menos cien participantes se

beneficiaron con esta impartición a través de la plataforma Zoom.

~~ÁGORA~~

QUEDÓ DEMOSTRADO QUE la cerveza es un producto de “primera

necesidad” en el paladar de la mayoría de los mexicanos… Mientras la

pandemia por Covid-19 caminaba de forma impune por las calles del

país, catapultando la curva de contagios, miles de mexicanos dejaban

la “seguridad” de su hogar por hacer largas filas para comprar apenas

un “six pack”. Incluso hay quienes desembolsaron hasta el 500 por

ciento del costo de mercado por “un 12” o “un 24”, dando inicio a un

“mercado negro” de la cerveza… Eso habla del nivel de importancia que

se le da a la cerveza, por encima de la vida misma; y eso también habla

que los políticos ya saben muy bien de que pie “cojean” los mexicanos

para construir la logística electoral de cara al 2021… Podrán faltar

zapatos a los hijos, computadoras a los estudiantes o pan en la mesa;

pero que la cerveza no falte y más si está helada… Cualquier parecido

con la realidad mexicana es a propósito… Hasta mañana…

