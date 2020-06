El aprendizaje en el ser humano es muy complejo, de ahí la importancia de

quienes ejercen la docencia en cualquier nivel escolar, ‘obligatoriamente’ tengan

estudios de pedagogía, que es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se

aplican a la enseñanza. «La pedagogía contemporánea está relacionada con la psicología

y con la sociología.»

Los especialistas de este campo han señalado que existen tres contextos donde se

genera el aprendizaje. El primero, la familia, los conocimientos sobre la enseñanza son

completamente empíricos, es decir, de la práctica cotidiana, de ahí que los padres

nóveles tengan dificultades para la educación de sus hijos, aunque mucho lean del tema.

Otro contexto es la calle, porque aprendemos de la sociedad donde nos

desarrollamos y esto significa que tomamos aprendizajes de los demás. Es la razón por

la cual muchos padres de familia se sorprenden de una conducta o lenguaje extraño en

la familia.

Finalmente el otro mundo es el escolar, donde es de suponer que quienes educan a

nuestros hijos saben cómo hacer que los alumnos aprendan, que los niños hagan para

ellos el conocimiento.

Vale la pena enfatizar que en la familia, la calle y la escuela, hay aprendizajes

significativos y espurios; formales e informales; intencionados y espontáneos, etc., etc.

En este sentido vale la pena relacionar los aprendizajes y los medios de

comunicación, particularmente en esta Pandemia del COVID 19, donde la familia,

idealmente está confinada en el hogar y los distractores pudieran ser la televisión y el

internet, auxiliares para combatir el tedio, el aburrimiento.

Usted conoce Netflix como la plataforma a la que se accede, por medio de pagos

mensuales, con servicio para ver series, documentales, películas, etc., a disposición del

cliente las 24 hrs., en el lugar del mundo que se conecte con la misma cuenta.

Precisamente en la relación aprendizaje y Netflix, recién aparece una serie a

manera de documental en inglés, no doblada al español -solo subtitulada- sobre la vida

de un norteamericano, Jeffrey Epstein, un hombre vinculado a famosos magnates con

influencia económica y política en Estados Unidos, pero también a la pedofilia.

Solo como referencia, le comento aparecen en el documental las fiestas exclusivas

donde asistían personajes de la talla del millonario neoyorkino, llegado a presidente de

EU, Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, del mundo de la farándula Kevin

Spacey, actor, director, productor, guionista y cantante. También Chris Tucker y Woody

Allen.

La vida de Jeffrey Epstein es de las más oscuras y macabras historias de la

sociedad moderna en el mundo, donde se retrata a un poderoso empresario que

aparentemente nadie sabe el origen de su fortuna, así como la creación de una red de

trata infantil que iniciaba en sus mansiones y muchas veces terminaba fuera del

continente.

De ninguna manera piense que la columna de hoy es para promocionar a Netflix,

más bien me inclino por el tipo de conocimientos que este tipo de documentales nos

muestran la crueldad de los hechos y que obligatoriamente debemos aprender.

Me parece que no debemos contentarnos con el actuar del artista, el guion, la

fotografía, la música o la dirección. Desde luego que no, el mensaje abierto o

encubierto, la interpretación que el público haga, también es válida.

Jeffrey Epstein fue descubierto por las denuncias de sus vecinos, cuando veían

llegar autos muy elegantes y como pasajeras, colegialas de secundaria o bachilleres en

su mansión de Palm Beach, en Florida y pese a las donaciones millonarias que daba al

cuerpo de Policía, después de muchas denuncias hasta de las víctimas, se investigó.

El dinero de Epstein fue tan ‘convincente’ para algunos, que cuando la policía

lograba encontrar pistas que les condujeran a un acto ilícito; o cuando alguien hablaba

en su contra; el millonario compraba a las autoridades en turno.

Finalmente el dinero no pudo con toda la evidencia en contra del magnate

pedófilo y después de constantes demandas y escándalos políticos, Epstein fue arrestado

por múltiples cargos de tráfico sexual en Florida y Nueva York… y finalmente, muy

sospechosamente, detenido en la cárcel de NY, donde también estuvo Joaquín El Chapo

Guzmán, el parte oficial es que “…Jeffrey Epstein se quitó la vida en su celda, dos

meses después de arrestado.”

Algunos amigos del depravado fueron Chris Tucker, Kevin Spacey y Woody

Allen, han sido acusados de acoso sexual al igual que el magnate de Nueva York,

Donald Trump, y Bill Clinton, con el escándalo de Mónica Lewinsky.

Cierro con el tema con el poblano Mario Plutarco Marín Torres (PRI), mejor

conocido como “el Gober Precioso” (2005-2011), prófugo desde abril del 2019, porque

se emitió una orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura a Lydia Cacho,

por la autoría y publicación del libro “Los Demonios del Eden”, que lo vincula con

Kamel Nacif, El Rey de la Mezclilla, ligados a una red de tráfico sexual infantil.

¿Verdad que aprendemos?